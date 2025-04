Giovanni Siciliano e la fine della frequentazione con Luana a Uomini e donne

Tutto finito a Uomini e Donne tra Giovanni Siciliano e Luana. Il cavaliere e la dama si frequentavano da diverse settimane e tutto sembrava procedere a gonfie vele fino alla scorsa puntata quando il cavaliere ha annunciato di voler chiudere la frequentazione perché considera troppo pressante la dama. “Il 23 ci siamo visti la prima volta quando mi ha fatto la sorpresa in hotel”, ha raccontato Luana. “Siamo arrivati da Napoli a qua e sembrava tutto apposto, ora che cosa hai da dirmi?”, ha aggiunto. Giovanni, così, ha raccontato la sua vita da papà di quattro figli avuti da tre donne diverse spiegando la difficoltà di conciliare tutto.

“Ho quattro figli, di cui uno di 20 anni e non è un problema perché è la mia spalla destra. Poi ho un maschietto di 6, una femminuccia di 4 e un maschietto di 1. Io, a settimane alterne, ho sia i due di 6 e 4 e quello di 1”. Il cavaliere ha descritto con enfasi le difficoltà della sua condizione: “Sono spesso solo con tutti e tre e non è semplice. Li porto in giro, esco con la macchina, vado di qua e di là. Non è facile, è durissima. Sfido chiunque” – ha detto il cavaliere.

Giovanni Siciliano e i messaggi post rottura a Luana: scontro a Uomini e Donne

Dopo la rottura in studio, Luana sembrava aver chiuso definitivamente il capitolo Giovanni fino a quando non ha ricevuto un messaggio del cavaliere. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 22 aprile 2025, infatti, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giovanni e Luana con la dama che racconta di aver ricevuto un messaggio da Giovanni e ricordando a quest’ultimo di non scriverle dopo aver deciso di rompere con lei.

Giovanni, tuttavia, si difende spiegando di averle scritto solo per ringraziarla per la comprensione che gli ha dimostrato. Le parole del cavaliere, però, non convincono Sabrina che accusa il cavaliere di avere un obiettivo: “Andare con una donna e poi scaricarla”. Accusa che Giovanni rigetta.

