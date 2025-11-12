Giovanni Siciliano si scaglia contro Alessio Pili Stella dopo Uomini e Donne: le dure parole dell'ex cavaliere.

Giovanni Siciliano è tornato a Uomini e Donne insieme a Francesca Cruciani con cui l’amore è nato nella scorsa stagione. Dopo un filmato che ha riassunto tutta la loro storia, Giovanni e Francesca sono arrivati in studio dove hanno salutato tutti e hanno raccontato come procede la loro relazione sulla quale, inizialmente, in pochi avrebbero scommesso. Da quando hanno lasciato il programma ad oggi, Francesca e Giovanni si sono innamorati sempre di più e la dama ha anche raccontato dello splendido legame che ha instaurato con i figli dell’ex cavaliere facendo emozionare lo stesso Giovanni.

Cinzia Paolini e Rocco dopo l'addio a Uomini e donne/ Arriva la prima foto di coppia

Durante il classico ballo, Giovanni e Francesca hanno così avuto modo di salutare tutti gli altri protagonisti del trono over. Tra abbracci e baci, tutti si sono avvicinati alla coppia tranne Alessio Pili Stella contro cui Giovanni si è poi lasciato andare ad uno sfogo attraverso un video pubblicato su Instagram.

Giovanni Siciliano contro Alessio Pili Stella di Uomini e Donne: ecco perché

“Alessio sei un gran cafone. Non ti sei degnato neanche di dare un saluto“. Comincia così lo sfogo di Giovanni Siciliano contro Alessio Pili Stella che, durante il momento dedicato a Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, ha evitato di alzarsi per salutarli. “Sei rimasto seduto in disparte come se avanzassi qualcosa da noi”, aggiunge ancora l’ex cavaliere.

Barbara De Santi sbotta: "Perché nessuno riesce a stare al mio fianco"/ Sfogo della dama di Uomini e donne

Sotto il video pubblicato da Giovanni, poi, è spuntato anche il messaggio di Francesca che ha scritto: “Amore evidentemente gli bruciava ed è stato maleducato. Non me lo aspettavo”, ha scritto Francesca che, durante il percorso a Uomini e Donne, è uscita anche con lo stesso Alessio con cui, poi, la frequentazione è finita nonostante fosse cominciata nel migliore dei modi.