Giovanni Siciliano lancia una frecciatina a Barbara De Santi dopo il ritorno della dama nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Il ritorno di Barbara De Santi nel parterre del trono over di Uomini e Donne non è passato inosservato e ha scatenato la reazione di Giovanni Siciliano, ex cavaliere del trono over che, nella scorsa stagione, ha discusso spesso con Barbara. Giovanni, infatti, è stato spesso criticato dalla De Santi che non condivideva il suo atteggiamento con le donne. Giovanni, tuttavia, ha poi chiuso la stagione lasciando il programma con Francesca Cruciani con cui, ancora oggi, è felicemente fidanzato. Anche Barbara aveva lasciato il programma con Ruggiero D’Andrea con cui, però, la storia è poi finita nel corso dell’estate.

Barbara, durante la registrazione di Uomini e Donne del 15 settembre 2025, è tornata in trasmissione per un confronto con Ruggiero D’Andrea al termine del quale la dama ha deciso di restare in trasmissione per rimettersi immediatamente in gioco. Una scelta che è finita nel mirino di Giovanni Siciliano.

Giovanni Siciliano: dure parole contro Barbara De Santi

Non usa giri di parole Giovanni Siciliano nel video che ha pubblicato su Instagram e con cui ha puntato il dito contro Barbara De Santi. “Ho saputo la notizia che Barbara De Santi si trova lì nel parterre. Ops, che casualità. Ha fatto vedere che un mese prima della fine della stagione lei uscisse con Ruggiero per far vedere che non sta lì per riscaldare la sedia e accidentalmente, durante l’estate, tutto è finito e adesso si trova là seduta”, dice Giovanni nel video.

Giovanni, poi, punta il dito anche contro tutte le altre coppie come Margherita e Denis, Morena e Francesco ma anche Gloria Nicoletti, anche lei tornata nel parterre per rimettersi in gioco e provare a cercare ancora l’amore. “Che ridicoli”, scrive poi tra i commenti al video.