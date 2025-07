Giovanni Siciliano si toglie qualche sassolino dalle scarpe lanciando frecciatine agli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne con cui ha diviso il parterre per tutta la stagione. Durante la permanenza nel parterre del trono over, Giovanni Siciliano è stato spesso criticato da dame e cavalieri per i suoi atteggiamenti con le dame che frequentava. In tanti, infatti, non hanno mai scommesso sulla sua storia con Francesca Cruciani con cui, però, tutto procede a gonfie vele.

A differenza, altre coppie che, invece, sembravano pronte a vivere il grande amore, si sono lasciate dopo pochi giorni dall’addio alla trasmissione ed oggi, a distanza di mesi, sono tanti gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi che stanno continuando a creare notizie con i loro atteggiamenti ed è proprio contro di loro che Giovanni Siciliano ha lanciato una pesante frecciatina.

Le frecciatine di Giovanni Siciliano agli ex protagonisti di Uomini e Donne

“Dame che sponsorizzano collane, cavaliere che dalla Siciliano vanno a Salerno per foto di gruppo dopo essersi insultati. Dame che chiedono denaro per le interviste consigliate da cavalieri che lasciano il tempo che trovano” – scrive Giovanni in un video social. “E tu vuoi parlare di me? Ma tutto apposto?“, chiede ancora l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Nella didascalia a corredo del video, poi, Giovanni Siciliano aggiunge: “Scusatemi ma purtroppo me le tirate dalla bocca ma fatemi il piacere”. Un video che non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan che si sono ritrovati d’accordo con le sue parole riconoscendo come, a differenza di altre coppie, la sua storia con Francesca procede a gonfie vele.

