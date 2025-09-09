Giovanni Siciliano sempre più innamorato di Francesca Cruciani a cui dedica parole speciali per il compleanno.

Primo compleanno insieme per Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che hanno festeggiato il compleanno di lei trascorrendo insieme un momento importante per la loro relazione. “Un altro anno volato via, quest’anno è stato un anno ricco di emozioni, tanta gioia ma anche tanti pianti. Un anno ricco di nuove conoscenze ed esperienze che mi hanno portato a conoscere meglio la donna che sono, con i miei tanti difetti e scheletri nell’armadio, permalosa, gelosa ma sempre sorridente, sensibile e con un cuore grande da regalare a tante persone”, scrive Francesca sui social.

"Cristina Ferrara non è benvoluta dalla famiglia di Gianmarco Steri"/ Lo scoop bomba sugli ex Uomini e Donne

Nella sua riflessione, inoltre, l’ex dama del trono over parla anche d’amore. “Il 2025 mi ha regalato l’amore, sentimento che non provavo da molto tempo per un uomo e spero con tutto il cuore duri ma se così non fosse ringrazierò sempre chi mi ha permesso di farmelo provare“, ha aggiunto la dama che ha poi ricevuto una dedica speciale proprio da Giovanni, l’uomo che ha conquistato il suo cuore.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi?/ Una foto dell'ex Uomini e Donne svela tutto

Le parole speciali di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani

Se Francesca Cruciani parla d’amore, anche Giovanni Siciliano non si nasconde e per il compleanno della fidanzata apre il suo cuore lasciandosi andare ad una dolcissima dedica per la donna che, a sorpresa, è riuscita a conquistarlo. “Non sono bravissimo ad esprimermi con i sentimenti ma voglio dire ciò che sento… Di sicuro non sono una persona facile da gestire e starci vicino, ma ad oggi che sono 4 mesi che stiamo insieme sei stata sempre in grado di supportare e sopportare la mia vita complessa e contorta, ma tu sei stata in grado di entrare un passo per volta e trovare il posto giusto per te“, scrive l’ex cavaliere.

Barbara De Santi cambia look ma il web non approva/ La reazione dell'ex Uomini e Donne

“Inizialmente sono sempre stato sulle mie difese perché sono molto diffidente, ma il tuo modo di essere dolce e apprensiva mi ha fatto aprire le porte… adesso che sei stata capace di entrare ti prenderò per mano e percorreremo il nostro cammino, non so quanto durerà , spero più a lungo possibile, ma voglio viverlo intensamente giorno per giorno“, conclude.