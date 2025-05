Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: la scelta a Uomini e Donne

Dopo tanti alti e bassi, dopo aver frequentato altre persone, aver discusso e aver ricominciato ad uscire per poi dirsi nuovamente addio, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, nell’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne hanno finalmente trovato un punto d’incontro. Le scuse di Giovanni e la richiesta di quest’ultimo di ottenere una nuova possibilità hanno riaperto il cuore di Francesca che, tuttavia, ha deciso di ricominciare con il cavaliere ma a piccole dosi. In studio, infatti, la dama del trono over ha spiegato di provare un forte trasporto per Giovanni ma di non fidarsi ancora di lui.

Tuttavia, non riuscendo a chiudere definitivamente, ha accettato di conoscerlo fuori per capire se ci possono essere le basi per un futuro insieme. Le prime settimane di conoscenza lontano dai riflettori, dunque, stanno regalando alla dama quelle certezze di cui aveva bisogno. La conferma, infatti, arriva da un video Instagram in cui si mostrano per la prima volta insieme.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: le prime parole dopo Uomini e Donne

Dopo varie segnalazioni ricevute da Deianira Marzano che parlavano di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani molto affiatati, è arrivata la conferma dai diretti interessati. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, Giovanni, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui appare con Francesca. Sul video, poi, appare una frase che rispecchia il momento che stanno vivendo: “Finalmente possiamo viverci liberamente senza riflettori ed essere sempre noi stessi”, scrivono.

“Grazie a Uomini e Donne ho avuto la fortuna di incontrare una donna che mi fa gioire il cuore”, aggiunge Giovanni che, con Francesca ha aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale condividendo con lei anche la parte più bella della sua vita ovvero i suoi figli.