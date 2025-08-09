A distanza di mesi dalla fine di Uomini e donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sono sempre più felici e innamorati.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno stupendo tutti coloro che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne. Dopo essersi conosciuti e piaciuti nello studio del programma di Maria De Filippi, Giovanni e Francesca si sono frequentati una prima volta per poi chiudere i rapporti. Dopo un momentaneo ritorno di fiamma, Francesca ha deciso di chiudere nuovamente non fidandosi totalmente di Giovanni che ha, successivamente, fatto un ultimo tentativo chiedendo a Francesca un’altra possibilità.

Nonostante i tanti dubbi, Francesca ha deciso di seguire il cuore e lasciare il programma con il cavaliere con la promessa di frequentarsi lontano dei riflettori. Una promessa mantenuta da entrambe le parti perché non solo Giovanni e Francesca si sono frequentati sin dal primo giorno, ma oggi sono ufficialmente fidanzati e, soprattutto, sono più sereni, felici, uniti e innamorati come documentano i vari contenuti social.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: prove di famiglia

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno vivendo la loro prima estate insieme concedendosi diversi giorni al mare sia da soli, ma anche con i figli di Giovanni a cui Francesca si è fortemente legata sin dal primo giorno. Giovanni e Francesca sono ormai una coppia a tutti gli effetti e vivono la relazione anche in famiglia e con gli amici come documenta l’ultimo video pubblicato da Giovanni sul suo profilo Instagram in cui, insieme ai suoi bambini, festeggiano il compleanno di una persona cara.

Una storia che, nata sotto la luce dei riflettori di Uomini e Donne, sta diventando sempre più forte e importante per entrambi. Giovanni e Francesca, così, durante le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, potrebbe tornare in trasmissione per raccontare la loro estate e svelare eventuali progetti futuri.

