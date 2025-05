Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani spiazzano dopo Uomini e Donne

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pur non essendo usciti dal programma come coppia, hanno deciso di continuare a frequentarsi durante l’estate per capire se, l’interesse nato all’interno del programma, possa trasformarsi in un sentimento più vero e profondo. A distanza di pochi giorni dalla conclusione delle registrazioni di Uomini e Donne, alcune mosse social del cavaliere svelano la verità sul rapporto tra Giovanni e Francesca.

Ida Platano gela tutti dopo Uomini e Donne: "Ho fatto una cosa pericolosa, sono nei guai"/ Fan preoccupati

Negli scorsi giorni, infatti, il cavaliere del trono over ha condiviso, tra le storie del proprio profilo Instagram, una foto localizzandosi a Bracciano, città in cui vive e lavora Francesca Cruciani. Successivamente, il cavaliere ha spiazzato tutti con un gesto d’amore che è diventato immediatamente virale. Oggi, a scatenare i rumors sulla coppia è una segnalazione di Deianira Marzano.

Uomini e Donne, Gemma Galgani indicente hot/ Cos'è successo?

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sono una coppia?

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Giovanni Siciliano ha pubblicato un video mostrandosi in auto mentre tiene la mano di una donna. A svelare l’identità della donna in questione è stata Deianira Marzano pubblicando gli screenshot dei messaggi ricevuti dai followers. Dalle segnalazioni ricevute e pubblicate da Deianira si scopre così che la donna in auto con Giovanni è proprio Francesca Cruciani con cui, dunque, la storia starebbe andando avanti a gonfie vele.

“Francesca sta dormendo da giorni da lui. Ha conosciuti i suoi figli e oggi è andata in agenzia dove lavora”, è il messaggio di una prima segnalazione ricevuta da Deianira. “Francesca, ieri erano al Calathea insieme abbracciati”, aggiunge una successiva segnalazione. Nessuna crisi, dunque, tra il cavaliere e la dama del trono over che stanno continuando a frequentarsi regolarmente fuori da Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato volta pagina dopo la non scelta di Gianmarco Steri/ Feste e balli con amici