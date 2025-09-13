Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sempre più uniti: il video in stile Cesaroni conquista tutti.

A Uomini e donne, sia nel trono classico che nel trono over, nascono veri amori e quello tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani rientra sicuramente in questa categoria. Nonostante in pochi credessero nella storia tra Giovanni e Francesca, la realtà ha dato ragione a loro perché dopo mesi, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over sono sempre più uniti, felici, sereni e innamorati. Dopo un inizio a due, Giovanni ha coinvolto Francesca nella sua vita e la dama, entrata in punta di piedi nella quotidianità del fidanzato, ha conquistato il cuore anche dei figli di Giovanni.

L’ex cavaliere, infatti, ha quattro figli e i tre più piccoli hanno instaurato un ottimo rapporto con Francesca. Durante l’estate, la coppia si è concessa tanti momenti con i figli di Giovanni che hanno accolto a braccia aperte la fidanzata del padre come testimonia un recente video pubblicato su Instagram.

Il video di Giovanni Siciliano che ricorda la famiglia Cesaroni

In casa per una serata in famiglia, Giovanni Siciliano, Francesca Cruciani e i figli dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne regalano un simpatico siparietto. Nel video, Giovanni prova a capire la sistemazione dei letti avendo a casa Michele, Melissa e Nathan, i tre figli più piccoli. A risolvere la situazione sono proprio i bambini perché Melissa decide di dormire con Francesca mentre Michele decide di dormire con papà Giovanni e il fratellino Nathan.

Il caos in casa regna ma è molto più evidente l’amore che lega tutti i componenti della famiglia e l’allegria che si respira. Un video che sa di semplicità e di famiglia vera e che ha conquistato tutti gli utenti. “Questa nuova famiglia è fantastica”, “Che belli che siete”, “Che famiglia fantastica, i bambini sono là fine nel mondo”, sono alcuni dei commenti sotto il video.

