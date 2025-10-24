Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, sempre più innamorati, si raccontano dopo Uomini e donne: dalla crisi alla convivenza.

Tra le coppie che si sono formate nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne c’è anche quella di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che sono felicemente fidanzati e sono anche sempre più sereni e innamorati. Dopo aver trascorso un’estate insieme, la coppia sta affrontando anche il periodo autunnale insieme e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Rivista Mio, si è raccontata svelando anche qualche retroscena sul loro rapporto di coppia.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: arriva il primo bacio in pubblico/ Gli ex Uomini e Donne beccati così

Giovanni e Francesca, infatti, non nascondono di aver affrontato due momenti di crisi dovuti, soprattutto, al carattere impulsivo dell’ex cavaliere. “Purtroppo ho un carattere non facile”, ammette Giovanni spiegando di essere molto permaloso. “Quando Giovanni ha dei dubbi e subisce delle influenze esterne se la prende con la sottoscritta”, ha aggiunto Francesca.

"Gemma Galgani la più falsa di tutti"/ Frecciatina dell'ex Uomini e Donne alla dama

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani dopo Uomini e donne: la verità sulla convivenza

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani vivono una storia a distanza tra Napoli e Bracciano ma per il momento non pensano alla convivenza soprattutto per motivi professionali. Entrambi, infatti, lavorano nelle rispettive città e sarebbe abbastanza difficile conciliare il tutto. Tuttavia, Francesca non nasconde che, quando arriverà il momento e sarà sicurissima della relazione, potrebbe pensare anche ad un cambiamento importante chiedendo un trasferimento. Quel momento, almeno per ora, non sembra ancora arrivato.

Agnese De Pasquale sbotta con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne/ "Se si potesse ti denuncerei"

La coppia, inoltre, sempre nell’intervista rilasciata alla Rivista Mio, ha anche parlato di Temptation Island svelando di aver visto tutte le puntate dell’ultima edizione e ammettono che, qualora dovesse arrivare l’ipotetica proposta, potrebbe anche pensare di accettare mettendosi in gioco. “Sì, con molta ansia ma parteciperei”, ha ammesso Francesca spiegando che parteciperebbe anche per vedere come si comporterebbe Giovanni nel villaggio con le bellissime ragazze single. Anche Giovanni, da parte sua, ammette che parteciperebbe volentieri.