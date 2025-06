Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani tutto procede a gonfie vele dopo la fine della stagione di Uomini e Donne e la scelta di frequentarsi fuori dal programma senza definirsi una coppia. Coppia che, però, è sicuramente nata perché, lontano dai riflettori, il cavaliere e la dama del trono over sono praticamente inseparabili. Dopo l’importante gesto di Giovanni, infatti, tutto fa pensare ad una storia importante e chi ha seguito la storia fa il tifo per loro.

Molto attivo sui social, il cavaliere del trono over ha mostrato ai followers i momenti trascorsi con Francesca e figli con cui la dama sembra aver instaurato già un buon rapporto. Felice di come sta procedendo la relazione con la Cruciani, Giovanni si lascia andare anche a qualche frecciatina nei confronti di altre coppie che si sono formate nel parterre del trono over e che sono già scoppiare.

Giovanni Siciliano e la frecciatina alle coppie di Uomini e Donne

Giovanni Siciliano, molto attivo sui social, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video in cui lancia una frecciatina alle coppie di Uomini e Donne che sono già scoppiate. Nelle ultime puntate del dating show di canale 5, infatti, hanno lasciato il programma diverse coppie tra cui Guido e Gloria Nicoletti, Margherita Aiello e Dennis: entrambe le coppie, tuttavia, si sono già rotte e Giovanni non perde l’occasione per lanciare loro una frecciatina.

“Molti sono usciti come coppie principesche. Una settimana e si sono lasciati. Io porto la nomea del Don Giovanni. Faccio i fatti”, si legge nel video in cui appare anche Francesca. “Siamo tutti bravi con la bocca”, aggiunge poi il cavaliere nella didascalia che accompagna il video. A differenza di altre coppie, dunque, Giovanni e Francesca si stanno godendo la storia.

