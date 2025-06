Amore a gonfie vele tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che, con un video, lanciano una frecciatina alle altre coppie di Uomini e Donne.

Tra le coppie nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne, una che sta sorprendendo tutti è sicuramente quella formata da Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Dopo essersi frequentati e aver chiuso la relazione, i due ci avevano provato nuovamente ma senza successo. Giovanni, poi, per qualche settimana, non ha partecipato alla trasmissione per poi tornare in studio solo per chiedere una nuova possibilità a Francesca. Quest’ultima, nonostante i tanti dubbi, aveva deciso di dargli una possibilità accettando di conoscerlo meglio lontano dai riflettori.

Uomini e Donne, Gianmarco Meo: “Mi vedo in un reality!”/ “Francesca Sorrentino? Non era pronta”

Ad oggi, dall’addio a Uomini e Donne, sono trascorsi quasi due mesi e tra i due procede tutto a gonfie vele. La coppia, infatti, è sempre più unita e affiatata come è possibile vedere dai tanti contenuti social che pubblicano insieme. Proprio un recente video in cui i due sono insieme sembra una frecciatina non solo agli haters, ma anche alle altre coppie del trono over.

Giuseppe e Rosanna, altro che rottura dopo Uomini e Donne/ Cos'è successo dopo la crisi

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: la frecciatina alle coppie di Uomini e Donne?

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani fanno sul serio e sono diventati praticamente inseparabili. Pur non convivendo e vivendo in due città diverse, i due trascorrono davvero tanto tempo insieme. Francesca, inoltre, sta legando anche con i figli dell’ex cavaliere del trono over che mostra spesso il loro rapporto sui social. Molto felici, uniti e innamorati, i due si divertono anche a lanciare frecciatine agli haters, ma anche alle altre coppie di Uomini e donne.

“Se vi dà fastidio la felicità degli altri è perché oltre ad essere cattivi avete una vita infelice“, affermano insieme Giovanni e Francesca che, lontani dai riflettori di Uomini e Donne, non solo si stanno conoscendo sempre di più ma stanno creando un rapporto importante. A settembre, dunque, la coppia tornerà nello studio di Uomini e Donne per raccontare la prima estate vissuta insieme.

Sossio Aruta, sfogo choc "No a violenza sui papà"/ Accusa a Ursula Bennardo: le parole dell'ex Uomini e Donne