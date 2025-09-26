Amore a gonfie vele per Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che, dopo Uomini e Donne, potrebbero fare il grande passo.

In tante edizioni di Uomini e Donne, sia nel trono classico che over, sono tanti gli amori che durano ancora oggi. Negli ultimi anni, tra le coppie del trono classico, una delle più amate è sicuramente quella di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno mentre nel parterre del trono over, nel corso della scorsa stagione, si sono formate diverse coppie di cui tante sono scoppiate mentre è sempre più serena e felice quella di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

Quando Giovanni e Francesca hanno lasciato insieme il programma con la promessa di frequentarsi lontano dai riflettori, in pochi avrebbero scommesso sulla durata della loro storia d’amore che, invece, non solo continua ma anche a gonfie vele. Dopo vari mesi insieme, Giovanni e Francesca si dedicano spesso parole d’amore sui social e le ultime parole hanno conquistato i fan.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: convivenza dopo Uomini e Donne?

Francesca Cruciani è entrata totalmente nella vita di Giovanni Siciliano instaurando anche un legame importante con i figli di lui. Il legame tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over diventa sempre più forte come scrive lo stesso Giovanni su Instagram: “Ma come devo fare con te?? Stai riuscendo ad aprire ogni mia barriera protettiva…è proprio vero le cose belle sono sempre quelle inaspettate”.

“Incredibile come più passano i giorni e più l’amore aumenta tra piccole discussioni e tanti sorrisi ma questo fa parte delle VERE COPPIE. Se è un sogno non svegliarmi, voglio viverlo ancora così2, è stata la risposta di Francesca. Sempre più innamorati, dopo aver vissuto la relazione a distanza vedendosi spesso, la coppia deciderà di fare un passo importante come quello della convivenza? I fan sperano di sì.

