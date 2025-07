Estate ricca d’amore quella che stanno vivendo Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che, da quando hanno lasciato insieme lo studio del trono over di Uomini e Donne, sono diventati ufficialmente inseparabili. La distanza che li divide non rappresenta affatto un problema per l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over che cercano di vedersi tutte le settimane dividendosi tra Napoli e Bracciano. Complici e sempre più innamorati, i due condividono tanti contenuti insieme in cui si mostrano sia da soli che in compagnia dei figli dell’ex cavaliere che, senza perdere tempo, ha presentato a Francesca che, spesso, si mostra in teneri atteggiamenti con i piccoli.

Una coppia che sta piacevolmente sorprendendo il pubblico di Uomini e Donne che, dopo averla seguita in tv, pensava che tutto sarebbe finito dopo poche settimane. E, invece, a distanza di mesi dalla fine dell’avventura a Uomini e Donne, i due continuano a conquistare tutti.

Giovanni Siciliano e la dedica per Francesca Cruciani

Amore a gonfie vele, dunque, per Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che stanno vivendo un periodo davvero magico. Nelle scorse ore, la coppia si è anche concessa un po’ di tempo in quel di Roma, città che li ha fatti conoscere e, approfittando della sosta nella capitale, l’ex cavaliere ha pubblicato un video su Instagram scrivendo una dolce dedica alla fidanzata. “Il tempo è spesso puntuale a farci capire molte cose in ritardo ♥️ passeggiando per la città eterna”, eterna ha scritto l’ex cavaliere.

A sua volta, Francesca, sul proprio profilo Instagram, a corredo della foto che vedere all’inizio dell’articolo, ha scritto: “Non importa chi ci crede l’importante è viverlo…”. Una storia che diventa, dunque, ogni giorno più importante sia per Giovanni che per Francesca.