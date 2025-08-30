Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano svelano un retroscena su Uomini e Donne e sulla nascita della loro storia d'amore.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani potrebbero tornare nello studio di Uomini e Donne solo come ospiti per raccontare come procede la loro storia d’amore. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, infatti, sono sempre più felici e innamorati come testimoniano i vari contenuti sociali che pubblicano entrambi. Con la nuova stagione di Uomini e Donne ormai alle porte, Giovanni e Francesca hanno ricordato l’esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi e che gli ha permesso di incontrarsi e innamorarsi.

Il primo a pubblicare una foto della partecipazione al programma è stato Giovanni che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha scritto: “Che esperienza! E poi sei arrivata tu“, taggando Francesca che, a sua volta, oltre ad aver condiviso la stessa foto di Giovanni, ha aggiunto un suo commento.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: il ricordo di Uomini e Donne conquista tutti

La storia d’amore tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani è cresciuta lontano dai riflettori, giorno dopo giorno. Dopo aver accettato la richiesta di Giovanni di concedergli un’altra possibilità, Francesca non gli aveva promesso nulla se non cominciare una frequentazione. Oggi, però, quella frequentazione si è trasformata in una vera e propria relazione che rende felici entrambi. Inizialmente, però, nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere ha fatto tribolare Francesca.

“Tosta ma bellissima esperienza, mi hai fatta avvelenare ma ne è valsa la pena e spero per molto tempo ancora”, ha scritto sui social l’ex dama del trono over. “Effettivamente sono stato un po’ cattivello”, ha poi risposto a sua volta Giovanni che, in Francesca, ha trovato la donna con cui costruire un nuovo capitolo sentimentale della sua vita. La coppia, dunque, tornerà presto a Uomini e Donne per raccontare l’evoluzione della storia?