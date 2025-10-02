Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani si sposano dopo Uomini e Donne? Un video della coppia fa sognare.
Tra le coppie nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne che, oggi, vive una storia bella e serena, c’è sicuramente quella di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che si sono conosciuti e piaciuti nella scorsa stagione della trasmissione di Maria De Filippi lasciando insieme il programma sul finale di stagione. Lontani dalle telecamere, Giovanni e Francesca hanno continuato a frequentarsi e il loro rapporto è cresciuto sempre di più. Giovanni non ha perso tempo facendo entrare totalmente Francesca nella sua vita e condividendo con lei anche i momenti che trascorre con i suoi bambini con cui l’ex dama ha creato un rapporto davvero speciale.
L’estate, inoltre, ha permesso alla coppia di trascorrere ancora più tempo insieme unendosi sempre di più come testimoniano anche i vari contenuti social pubblicati dalla coppia. Un’unione speciale quella di Giovanni e Francesca che riescono anche a ritagliarsi del tempo da soli.
Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: il video che fa sognare i fan di Uomini e Donne
In pochi credevano nella storia d’amore tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che, invece, stanno dimostrando di essere sempre più uniti, complici e innamorati. Nelle scorse ore, la coppia ha pubblicato un video che sta facendo sognare tutti i fan del dating show di canale 5 che hanno visto nascere il loro rapporti. Nel filmato, i due sono soli a casa, con un look casual, mentre si godono la serenità dopo una giornata di lavoro.
Giovanni, in particolare, annuncia di aver preparato il pranzo per Francesca, rientrata da poco da lavoro. “Sono un uomo da sposare”, scherza l’ex cavaliere a cui Francesca replica affermando che è lei una donna da sposare e che Giovanni è fortunato ad averla incontrata. Un simpatico siparietto che è piaciuto molto ai followers che, ora, sognano un futuro matrimonio.