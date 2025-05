Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani dopo Uomini e Donne

Giovanni Siciliano, dopo essere stato lontano da Uomini e Donne per provare e ricucire il rapporto con una sua vecchia conoscenza, nella puntata trasmessa il 27 maggio 2025, è tornato in trasmissione per chiedere nuovamente una possibilità a Francesca Cruciani con cui la frequentazione si era conclusa in modo brusco. In studio, Giovanni ha spiegato di aver pensato molto a Francesca e di aver fatto di tutto per farle notare la sua presenza, anche attraverso un semplice like. Dopo aver ricevuto una risposta da Francesca, Giovanni ha pensato di poter avere ancora una possibilità presentandosi così nuovamente in studio.

Di fronte alle scuse e alla richiesta di Giovanni di dargli una nuova possibilità, Francesca ha espresso tanti dubbi, ma ha deciso di dargli la possibilità di dimostrarle realmente il suo interesse fuori dallo studio di Uomini e Donne. Dopo tale decisione della dama, cos’è successo fuori dallo studio del dating show di canale 5?

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani felici fuori da Uomini e Donne

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani non hanno lasciato come coppia lo studio di Uomini e Donne ma si sono comunque concessi l’esclusiva decidendo di continuare a conoscersi e a frequentarsi lontano dalle luci dei riflettori. Dalla registrazione della puntata sono trascorse diverse settimane e, in tanti si chiedono se i due stiano ancora insieme. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni i due non solo stanno continuando a frequentarsi, ma lei sarebbe davvero molto presa dal cavaliere.

Nel corso delle settimane, Giovanni ha lasciato diversi indizi sui social facendo pensare ad una frequentazione in atto e, dopo la messa in onda della puntata, è arrivata la conferma. Il cavaliere, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Francesca scrivendo “semplicemente tu” accompagnando il tutto da un cuore rosso.

