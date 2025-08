Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani formano già una famiglia: un video dell'ex Uomini e Donne conquista tutti.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno vivendo un’estate davvero da favola. Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e donne non come coppia ufficiale ma con la promessa di frequentarsi, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over stanno conquistando tutti, anche i più scettici. Francesca e Giovanni, infatti, si sono frequentati sin dal primo giorno lontano dai riflettori scoprendo di stare davvero bene insieme. Tra un weekend a Napoli e uno a Bracciano, la coppia si è sempre vista con assiduità ufficializzando, così, la relazione.

A distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, Francesca e Giovanni stanno sono sempre più uniti e innamorati e, insieme, si divertono davvero tanto. Di fronte ai tanti contenuti che pubblicano, tuttavia, c’è un video che sta facendo letteralmente impazzire tutti.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: il video con i figli di lui conquista tutti

Se Francesca Cruciani non ha figli, Giovanni Siciliano è, invece, papà di quattro bambini nati dalle sue precedenti relazioni. Gli ultimi tre sono ancora molto piccoli e trascorrono molto tempo con papà Giovanni che ha deciso di coinvolgere totalmente nella sua vita Francesca Cruciani. Quest’ultima, infatti, ha immediatamente conosciuto i figli di Giovanni instaurando con loro un bellissimo rapporto.

Con l’arrivo dell’estate, quanto stanno insieme, Giovanni e Francesca, con i bambini, trascorrono molto tempo al mare e in piscina. Nell’ultimo video pubblicato dall’ex cavaliere del trono over, così, Giovanni, Francesco e due dei suoi quattro figli, cantano, giocano e si divertono. “Divento anch’io una bimba con loro”, commenta Francesca sotto il video condividendo la felicità del momento che sta vivendo. Un rapporto, dunque, quello tra Giovanni e Francesca che cresce e diventa ogni giorno più importante. La coppia, dunque, a settembre, potrebbe tornare in studio per raccontare i dettagli della relazione.

