Giovanni Siciliano lancia una frecciatina agli ex cavalieri del trono over di Uomini e Donne: cosa ha detto.

Giovanni Siciliano, tra tutti i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, è sicuramente uno dei più attivi sui social. L’ex cavaliere del trono over condivide contenuti in cui si mostra mentre è a lavoro, in versione papà e mentre si gode il tempo che trascorre con Francesca Cruciani con cui la frequentazione continua lontano dai riflettori. Giovanni, tuttavia, si diverte anche a pubblicare video divertenti con cui, però, lancia frecciatine ai protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne.

Secondo quanto fa sapere Giovanni Siciliano in un video pubblicato su Tik Tok, ci sarebbero alcuni ex cavalieri che starebbero facendo di tutto per farsi richiamare in trasmissione. “Ex cavalieri che pur di essere chiamati in trasmissione sono disposti a fare pulizie”, si legge sul video. “Pur di tornare in televisione le persone perdono la dignità”, aggiunge poi nella didascalia che accompagna il video.

Giovanni Siciliano: come procede la storia d’amore con Francesca Cruciani

Giovanni Siciliano, tra un video e un altro, si gode la storia d’amore con Francesca Cruciani, nata nello studio di Uomini e Donne e che procede a gonfie vele lontano dai riflettori. Dopo essersi promessi di conoscersi senza telecamere, Giovanni e Francesca sono sempre più uniti e innamorati e trascorrono tanto tempo insieme come dimostra anche un video in cui, insieme, lanciano frecciatine alle altre coppie.

Pur non vivendo nella stessa città, Francesca e Giovanni cercando di vedersi ogni weekend e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha già creato un rapporto speciale con i figli dell’ex cavaliere di cui alcuni sono davvero molto piccoli. Dopo tanti dubbi, Francesca ha così scelto di fidarsi di Giovanni con cui tutto procede a gonfie vele. A settembre, dunque, i due potrebbero tornare in trasmissione, ma solo per raccontare i dettagli della loro storia d’amore.

