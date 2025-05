Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne

Nelle ultime registrazioni della stagione di Uomini e Donne che non sono ancora state trasmesse, come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si sono formate diverse coppie che hanno lasciato il programma. Non hanno lasciato la trasmissione in coppia ma si sono concessi l’esclusiva, invece, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Il cavaliere che, nelle ultime settimane ha chiuso la frequentazione con Luana provando a recuperare il rapporto con Francesca, nell’ultimo confronto al centro dello studio, ha discusso fortemente con la dama e tutto sembrava finito.

Dopo essere stato assente per qualche puntata, Giovanni è tornato in trasmissione e ha chiesto una nuova possibilità a Francesca che ha accettato di rivederlo. Dopo un appuntamento, i due si sono concessi l’esclusiva ma non hanno lasciato come coppia il programma. Cosa sta succedendo dopo la fine della registrazioni di Uomini e Donne?

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: il video di lui

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni di Uomini e donne sono concluse con Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che hanno deciso di frequentarsi durante l’estate. Giovanni, negli scorsi giorni, ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una foto di Bracciano, la città in cui vive e lavora Francesca. Poco fa, però, ha pubblicato un video su Instagram che ha scatenato i commenti dei social.

“A volte devi soffrire nella vita, non perché sei stato cattivo ma perché non hai capito quando smettere di essere troppo buono”, è il messaggio del video mentre nella didascalia, Giovanni scrive – “Il tempo è spesso puntuale a farci capire molte cose in ritardo”. Un modo per svelare in momento di crisi con Francesca? Al tempo l’ardua sentenza.

