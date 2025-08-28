Giovanni Siciliano non torna a Uomini e Donne e si lascia andare ad una dichiarazione d'amore per Francesca Cruciani.

Giovanni Siciliano è stato uno dei cavalieri della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Spigliato, sicuro di sé, determinato e papà di quattro figli, Giovanni che si è fatto notare anche per avere sempre la battuta pronta, ha conquistato non solo la simpatia del pubblico, ma anche quella di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, però, l’hanno anche bacchettato quando è stato necessario. Nel corso del suo percorso nel parterre del trono over, Giovanni ha conosciuto diverse dame con cui sembrava potesse nascere una storia d’amore. Con tutte, però, dopo un inziale entusiasmo, tutto è scemato. Con tutte ma non con Francesca Cruciani.

Con quest’ultima, però, il rapporto è andato avanti a tappe. Dopo essere usciti insieme e aver messo un punto alla conoscenza, Giovanni ha provato a riconquistarla ottenendo la possibilità di uscire nuovamente insieme. Poi di nuovo la rottura, l’addio di lui alla trasmissione fino al suo ritorno in studio per chiedere a Francesca l’ultima e definitiva possibilità.

Giovanni Siciliano e la dichiarazione per Francesca Cruciani

Lontano dai riflettori di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani si sono uniti e innamorati sempre di più. I due hanno trascorso le vacanze insieme concedendosi giornate al mare e in piscina anche con i figli di lui. Giovanni, dunque, ha trovato in Francesca la donna che sperava di trovare quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne e non ha alcuna intenzione di tornare nel dating show di canale 5 se non per raccontare come procede la sua relazione.

A confermarlo è proprio Giovanni che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui bacia e abbraccia la fidanzata. “Giovanni ma a settembre?? No grazie“, scrive nella didascalia l’ex cavaliere del trono over che, poi, aggiunge – “Ragazzi scusate della presunzione ma ho ‘rapito’ la più bella del Parterre”. “Wow che dichiarazione“, è poi il commento di Francesca.

