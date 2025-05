IL GESTO FOLLE DI GIOVANNI SICILIANO PER FRANCESCA CRUCIANI

Un momento virale e iconico che Giovanni Siciliano ha voluto imprimere per sempre sulla sua pelle: ci riferiamo alla scarpa che Francesca Cruciani gli ha lanciato contro a Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over si è reso protagonista di un gesto totalmente inaspettato, perché ha deciso di farsi un tatuaggio con quella scarpa. Infatti, si è tatuato una scarpa col tacco sulla spalla, proprio in riferimento a quella “ricevuta” dalla donna che stava frequentando.

In realtà, andrebbe usato il presente come tempo verbale, perché pare che Francesca abbia deciso di dargli un’altra chance. Ma andiamo con ordine. Il cavaliere e la dama del trono over del dating show di Maria De Filippi sono stati finora protagonisti di una frequentazione turbolenta, anche per via del comportamento di Giovanni, che ha suscitato tanti dubbi nella donna per il suo essere “libertino”.

Per questo hanno avuto confronti anche molto accesi in studio, ma si è raggiunto l’apice proprio con il lancio della scarpa col tacco, al culmine della lite in diretta a Uomini e Donne. Un gesto che ha colpito Giovanni, non solo letteralmente.

UOMINI E DONNE, DAL COLPO DI FULMINE A QUELLO DI TACCO

Visto che Francesca Cruciani aveva deciso di interrompere la loro conoscenza, Giovanni Siciliano ha deciso di giocarsi le sue possibilità, regalando un colpo di scena alla dama. Un tentativo estremo per provare a dimostrare le sue intenzioni sincere, ma anche un gesto ritenuto folle, perché – nel video che ha pubblicato su TikTok – ha annunciato di essersi fatto un tatuaggio proprio dedicato a quel gesto.

Prima è stato un po’ enigmatico, esprimendo la sua confusione emotiva, ma anche la passione che nutre. Più che un colpo di fulmine, Giovanni ha avuto un colpo di tacco, ed è proprio questa la battuta che ha fatto nel video social, in cui ha spiegato che il tatuaggio ha una sfoglia di cipolla come testa. Inoltre, anche la scelta del posto non è stata casuale, perché ha scelto proprio la zona in cui è stato colpito.

«Ha usato scarpe bellissime. Ci vuole anche il fisico per poterle portare, e lei ce l’ha», ha ironizzato il cavaliere, che poi ha pronunciato una parola importante: “amore”. In effetti, quel tatuaggio è una prova d’amore di Giovanni, che però si è riavvicinato a Francesca ed è riuscito a ottenere una seconda chance dalla dama, stando alle anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne.