Giovanni Siciliano stupisce ancora. Il cavaliere di Uomini e Donne non si smentisce mai nemmeno verso la chiusura del programma di Maria De Filippi che come sappiamo sta per chiudere i battenti questo mese. L’uomo è stato uno dei personaggi più chiacchierati di quest’annata su Canale 5 facendosi riconoscere per le sue relazioni sporadiche e tanto discusse con Luana, dama che prima era corteggiata da Alessio Pili Stella. Ad ogni modo, Giovanni Siciliano è stato spesso criticato per il suo passato familiare.

Infatti aveva dichiarato di aver ben quattro figli nati da tre donne diverse, cosa che ha portato le dame del parterre femminile ad essere molto prudenti nei suoi confronti. Nonostante ciò, il suo fascino non ha mai smesso di conquistare le donne nel programma di Maria De Filippi e poco fa, è uscita una nuova notizia sul suo conto che sta facendo parecchio scalpore. C’è da dire, infatti, che Giovanni Siciliano è incredibilmente attivo sui social e ogni tanto pubblica dei video su TikTok, dove è molto seguito dal pubblico di Uomini e Donne. Una clip particolare uscita nelle ultime ore è già virale. Ecco cosa ha fatto di clamoroso.

Giovanni Siciliano si fa un tatuaggio per Francesca? “Ho avuto un colpo di fulmine“

Giovanni Siciliano ha pubblicato un video scioccante su TikTok, mostrando il suo ultimo tatuaggio: sul petto si è fatto disegnare una scarpetta rossa, simbolo che molti hanno attribuito alla sua ultima frequentazione, quella con Francesca Cruciani. Con la dama le cose non sono finite nel migliore dei modi, ecco cosa gli aveva detto lei dopo essersi sentita presa in giro per la sua curiosità di conoscere anche Marilù: “Ma chi cavolo è Giovanni? Ti ho detto di non prendermi per il cul* perché se questa volta mi prendi per il cul* ti blocco e ti tiro una scarpa! L’avevo detto e lo faccio. Sei uno stron*o!“.

Subito dopo lo scontro è uscito il video di lui che mostra tale scarpetta rossa disegnata proprio sotto la spalla. Il tutto seguito da queste parole: “L’abbiamo fatto il tatuaggio ragazzi: quando uno ti chiede se hai mai avuto un colpo di fulmine nella vita io dico di no perché ho avuto il colpo di tacco, non ti fulmine. Ve lo faccio vedere, eccolo qua!“. Subito i telespettatori di Uomini e Donne hanno commentato con frasi come: “Se è per Francesca mi fa piacere“, e lui ha risposto con emoticon piene di cuori, quasi a confermare i sospetti dei fan.