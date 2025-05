Giovanni Siciliano torna a Uomini e Donne per Francesca Cruciani

“Non ha più partecipato a questo programma perché è stato fotografato con una signora. Poi ha detto che con questa signora la storia è finita ed è qui per parlare con te”. Maria De Filippi annuncia così il ritorno nello studio di Uomini e Donne di Giovanni Siciliano che, nelle scorse settimane, aveva informato la redazione della voglia di ricominciare a frequentare una sua vecchia conoscenza. Giovanni ha poi spiegato che questa storia è finita male e, così, ha chiesto alla redazione di poter parlare nuovamente Francesca Cruciani.

Gabriele e Tiziana sono ancora fidanzati dopo Uomini e Donne?/ "Siamo diventati mamma e papà"

“In queste settimane ho cercato di farle capire la mia presenza con qualche like ma lei non ha mai risposto. Poi ho lasciato un commento alla storia del compleanno del nipote e lei mi ha risposto con un grazie a mi sono illuso”, spiega Giovanni al centro dello studio.

Giovanni Siciliano e la proposta per Francesca Cruciani

“Sono qui per porgerti le mie scuse sperando che tu possa comprendere e sperando che tu possa darmi un’altra possibilità anche al di fuori della trasmissione”, dice ancora Giovanni. “Io lo sposerei adesso. Mi ispira una fiducia”, commenta ironicamente Gianni Sperti.

Barbara de Santi e Ruggiero D'Andrea sono ancora fidanzati?/ Il ritorno a Uomini e donne e le parole di lei

Francesca spiega di essere in enorme difficoltà. “Accetto le scuse, ma ovviamente dopo quello che hai fatto non ce la faccio a crederti. Adesso non posso dire che mi sei indifferente. Lo so che prenderò schiaffi da tutte le parti però vediamo fuori come ti comporti. Non riesco a crederti adesso”, risponde la dama del trono over. “Lui con le parole dice una cosa e con i fatti fa altro”, sbotta Gianni Sperti esortando Francesca a non credergli. “Io ti voglio bene e lo sai. Come fai a dargli un’altra possibilità?”, chiede Alessio Pili Stella. “Non gli sto dando un’altra possibilità. Ho detto che voglio vedere come si comporta fuori”, replica la dama che lascia una porta aperta al cavaliere.

Gemma Galgani, nuovo scontro con Arcangelo a Uomini e Donne/ "Non sei il signore che vuoi far credere"