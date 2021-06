Giovanni Simeone e Giulia Coppinin si sono sposati/ “Figli? Siamo giovani, è presto”

Giovanni Simeone e Giulia Coppini si sono sposati. Il calciatore, figlio di Diego Simeone, attaccante del Cagliari e la modella, si sono sposati ad Ibiza approfittando della presenza in Europa dei nonni di Giovanni che vivono in Argentina. Quello tra il calciatore e la modella è un amore nato nel 2018 quando Giovanni giocava nella Fiorentina. L’incontro avvenne ad una gragliata a cui la Coppini era stata invitata da un’amica. Quella sera, i due non scambiarono neanche una parola, ma una settimana dopo, Simeone organizzò un’altra grigliata dove ci fu un primo scambio di battute. “Per rompere il ghiaccio mi ha chiesto: ‘Dove vai al mare?’ e io per fare un po’ la snob ‘all’isola d’Elba. Conosci?’. E lui ‘Certo, ci è andato in esilio Napoleone’. Mi ha lasciato senza parole. Abbiamo iniziato a parlare di tutto, di viaggi, di storia e non abbiamo più smesso”, racconta Giulia al settimanale Chi.

Cesare Bocci: “A Ballando non ero il più bravo”/ Gessica Notaro: “Lui è un matto”

Tra i due è subito scattato qualcosa che li ha portati a sposarsi dopo due proposte di matrimonio. La prima a dicembre 2019, a Parigi, ma senza anello e un mese dopo durante una sorpresa organizzata da Simeone a cui Giulia ha risposto sì e un anno e mezzo dopo è arrivato il fatidico sì.

Giovanni Simeone e Giulia Coppini: “Abbiamo detto sì dopo aver posticipato sei volte”

Riuscire a sposarsi e a coronare il loro amore non è stato facile per Giovanni Simeone e Giulia Coppini che sono riusciti a pronunciare il fatidico sì dopo aver posticipato il matrimonio sei volte. “Lo stavamo organizzando di nuovo, ma poi i nonni di Giovanni che vivono in Argentina erano in Europa e allora abbiamo deciso di fare subito il matrimonio civile. E’ stata una cosa magica, l’abbiamo organizzato da soli, ho cercato di trasmettere quello che provavo. La festa vera la faremo l’anno prossimo“, racconta Giulia a Chi. Per il momento, però, la coppia non ha intenzione di allargare la famiglia. “Siamo giovani, è presto”, dice Giulia mentre Giovanni aggiunge – “Non è il momento, ci piace molto viaggiare e scoprire posti nuovi”.

Sacky fidanzato di Taylor Mega?/ Dopo Tony Effe, l'influencer ritrova il sorriso

LEGGI ANCHE:

Gessica Notaro: "Farò un trapianto di cornea"/ "Un bambino mi sconvolse chiedendo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA