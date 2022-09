Giovanni Soldati chi è il compagno di Stefania Sandrelli/ “Lasciarci sarebbe meglio”

Giovanni Soldati è lo storico compagno di Stefania Sandrelli, oltre ad essere un figlio d’arte dell’attrice Jucci Kellermann e dello scrittore e regista Mario Soldati. Come la sua compagna anche lui ha avuto una carriera nel mondo del cinema iniziando a collaborare come aiuto regista con Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass per poi concentrarsi sul piccolo schermo.

Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli stanno insieme dal 1983 anche se non si sono mai sposati. L’attrice durante un’intervista aveva ammesso: “Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo, un po’ per scaramanzia. Di sicuro è l’uomo della mia vita, quello che mi ha accolta con più dedizione e generosità. Tra noi ci sono grande affetto e fiducia reciproca. Stiamo bene insieme senza tragedie e senza enfasi“.

Giovanni Soldati, è finita la storia con Stefania Sandrelli?

Nonostante Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli siano una coppia da diverso tempo ultimamente tra i due c’è stato qualche momento di crisi al punto tale che l’attrice durante un’intervista ad Oggi ha confessato: “Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce” concludendo con: “Lasciarci è una cosa che forse farebbe meglio a Giovanni che a me. Io lo rivorrei con me, sempre, sempre”.

Stefania Sandrelli: “Avere figli mi è mancato per un periodo

Qualche anno fa l’attrice si era lamentata al Corriere della Sera di non aver avuto figli dalla sua relazione con Giovanni Soldati: “Mi è mancato per un periodo. Ma mi dispiaceva più per lui che per me. Poi mi sono consolata perchè ho capito che Giovanni è più idoneo con i figli degli altri. È stato bravissimo con i miei ma io mi sento un pochino anche sua mamma”.











