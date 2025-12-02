Giovanni Soldati, compagno di Stefania Sandrelli: regista e sceneggiatore, i due si sono innamorati negli anni '80 e da allora vivono un grande amore

Giovanni Soldati, compagno di Stefania Sandrelli: un amore lungo una vita

Stefania Sandrelli ha avuto, nel corso della sua vita, un solo lungo amore: quello per Giovanni Soldati, la storia più lunga che lei abbia avuto. I due si sono conosciuti e innamorati negli anni ottanta: Giovanni è regista e sceneggiatore, figlio d’arte. Il papà è infatti Mario Soldati, a sua volta figura cardine del mondo del cinema e dello spettacolo. Il compagno di Stefania Sandrelli, di sette anni più piccolo di lei, è sempre stato per lei un punto fermo, in grado di amarla in ogni singolo giorno.

I due non sono mai convolati a nozze per scelta personale: hanno spiegato in più occasioni di averlo fatto per “scaramanzia”, decidendo proprio di vivere questo amore senza nessuna costrizione. Inizialmente grandi amici, con il tempo Giovanni e Stefania hanno visto cambiare il loro rapporto fino a veder nascere tra loro un grande amore. “Non siamo sposati ma il lo chiamo ‘marito’ perché stiamo insieme da 43 anni (ora 46, ndr)” ha rivelato proprio a Verissimo Stefania, al fianco di Giovani da una vita intera.

Giovanni Soldati, compagno di Stefania Sandrelli: “Ha avuto problemi di salute”

Nel 2022 il compagno di Stefania Sandrelli ha vissuto un anno molto complesso a causa di una malattia. A raccontarlo era stata proprio lei stessa a Verissimo spiegando: “Ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute. Quando l’ho conosciuto era in grande forma ma poi ha cominciato a ingrassare e tutti ci siamo chiesti perché, ci doveva essere una causa. E compresa la causa siamo dovuti intervenire”.

Dopo la malattia di Giovanni Soldati, Stefania Sandrelli si è riavvicinata a lui, rimanendogli vicino e sostenendolo nel lungo percorso della malattia. Qualche tempo prima, infatti, il loro amore era entrato in crisi: i due si erano allontanati, probabilmente a causa di un rapporto ormai logoro dopo tantissimi anni insieme, più di quaranta. Proprio il periodo complicato vissuto da Giovanni ha però permesso ai due di riavvicinarsi e tornare ad amarsi come prima.

