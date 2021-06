Giovanni Soldati, compagno Stefania Sandrelli/ “Sappiamo ridere insieme”

Giovanni Soldati è il compagno di Stefania Sandrelli: ecco perché non si sono mai sposati

L’attrice Stefania Sandrelli e il regista Giovanni Soldati, più giovane di lei di 7 anni, fanno coppia dal 1983. In diverse occasioni la Sandrelli ha rivelato che per scaramanzia non si sono mai sposati. Il loro rapporto è cominciato come una grande amicizia, che poi è diventata complicità, intesa e infine amore. In una recente intervista su “Confidenze” parlando del suo ultimo film “Lei mi parla ancora”, la Sandrelli ha paragonato il lunghissimo amore dei due protagonisti Nino e Rina alla sua storia d’amore con il regista: “Ho visto quello tra i miei nonni e i miei zii, ma soprattutto lo sto vivendo con Giovanni. Stiamo insieme da 37, 38 anni? Ho perso il conto”. E ha aggiunto: “ Se penso alla confidenza che ci unisce o guardo indietro, capisco che ci siamo sempre piaciuti e divertiti. Abbiamo tanto in comune e sappiamo ridere insieme, una fortuna preziosissima che ci permette di trovare la strada”.

Malattia Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli/ "Il Cancro al seno ci ha unite ma.."

Giovanni Soldati: una vita sul set con Stefania Sandrelli

Giovanni Soldati, classe 1953, è il figlio dello scrittore e regista Mario Soldati e dell’attrice Jucci Kellermann. Ha studiato presso l’Università di Cambridge e ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema come aiuto regista di Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass. Il suo debutto come regista risale al 1984 con la miniserie televisiva “I racconti del maresciallo” con Arnoldo Foà. Successivamente ha diretto il film “L’attenzione” e “La sposa americana”, entrambi con Stefania Sandrelli protagonista. Attrice e regista sono tornati a lavorare insieme nel film “L’uomo di fumo”, di cui sono iniziate le riprese a ottobre 2020. “Tra noi basta uno sguardo, anche meno, per un’intesa. Ha bisogno di pochissime indicazioni, le è sufficiente una pacca sulla spalla e va”, ha detto Soldati a Cinematografo parlando della collaborazione con la compagna.

