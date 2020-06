Giovanni Soldati, compagno Stefania Sandrelli/ “Tra noi grande affetto e fiducia”

Oltre 30 anni di vita insieme: fra Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli procede ancora tutto a gonfie vele. Lo sceneggiatore e regista ha sette anni in meno rispetto alla celebre attrice italiana, ma sembra proprio che questo particolare non abbia influenzato in alcun modo il loro amore. “Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo, un po’ per scaramanzia”, ha detto lei a Il Giornale qualche tempo fa, “Tra noi ci sono grande affetto e fiducia reciproca. Stiamo bene insieme senza tragedie e senza enfasi”. I due però non hanno mai cercato di avere un figlio insieme, anche se la Sandrelli per qualche tempo ci ha pensato. “Ma mi dispiaceva più per lui che per me”, ha confessato, “poi invece mi sono consolata perchè ho capito che Giovanni Soldati è più idoneo con i figli degli altri. È stato bravissimo con i miei ma… io mi sento un pochino anche la sua mamma. Un genitore deve cercare di non perdere la parte infantile però deve essere anche adulto”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Verissimo trasmetterà una vecchia intervista di Stefania Sandrelli, in cui l’attrice racconterà alcuni particolari della sua vita. Non ci sarà spazio per parlare del compagno, ma sembra che su quel fronte non ci siano nuvole all’orizzonte.

Stefania Sandrelli: “Giovanni Soldati? Quando lo conobbi era troppo piccolo”

La passione fra Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli non è mai mancata. Anche se dal punto di vista fisico le cose sono cambiate per l’attrice. “Il sess0 a 70 anni è meno esuberante e non più tanto assiduo”, ha detto tempo fa a Il Giornale, “quindi più adatto alla mia età. Posso anche rinunciare a far l’amore con Giovanni per un po’, ma sto bene lo stesso. Meno male che con Gino Paoli mi sono tolta tutti i grilli che potevo avere per la testa. La nostra è stata una grande passione. Sono riuscita a mantenere un buon rapporto con lui tra alto e bassi”. Fra Soldati e la Sandrelli è nato tutto quel giorno sul set del film Novecento e adesso hanno persino superato la prova quarantena con successo. Anche se fra i due non c’è stato il classico colpo di fulmine: la Sandrelli ha sempre subito il fascino dell’uomo più grande e Soldati è più giovane di 7 anni. “Lui era bellissimo, ma quando lo conobbi era troppo piccolo”, ha detto l’attrice a Vanity Fair tempo addietro, “Ci siamo messi insieme nell’83, dopo 10 anni di amicizia passati insieme a raccontarci tutto”. Ed è così che i due artisti hanno posto le basi di un amore solido, in grado di superare le intemperie della vita e rimanere ancora vivo nel tempo.



