Giovanni Soldini/ “Se incontro persone che rischiano di affogare le salvo, poi…”

Giovanni Soldini ospite della nuova puntata de “Le parole della settimana“, il programma condotto da Massimo Gramellini su Rai3. Il grande velista si racconterà nell’intervista di copertina a pochi giorni dalla tappa di trasferimento di oltre 6mila miglia da Singapore a Città del Capo. Un’intervista che si preannuncia imperdibile e che vedrà lo sportivo raccontarsi a cuore aperto tra il successo professionale e la sua vita privata. Il campione di regate oceaniche tra cui ricordiamo ben due giri del mondo in solitaria si è raccontato durante una lunga intervista a Vita parlando della legge del mare. “Penso che chiunque si dovesse trovare davanti un gommone pieno di gente che rischia di affondare non può fare altro che salvare gli occupanti, e che girarsi dall’altra parte e lasciare le persone in balia del mare è disumanoa prescindere dal colore della pelle, dal tipo di passaporto, dalla razza o dalla religione o da qualsiasi altra cosa. In mare le persone si salvano. E non è lasciando morire affogate centinaia di persone che si può gestire il problema delle migrazioni” ha detto Soldini che in passato ha salvato la collega e rivela francese Isabelle Autissier.

Giovanni Soldini su Tommaso Stella e Carola Rackete

Il grande velista italiano sui social ha postato un post dedicato a Tommaso Stella e al suo gesto di quest’estate. Lo scorso luglio, infatti, il marinaio ha salvato a Lampedusa ben 41 naufraghi; un’impresa che Giovanni Soldini ha commentato così sui social: “Grande capitan Stella. Era l’unica cosa da fare!”. Parlando proprio di Stella ha sottolineato tutto il suo apprezzamento e la sua stima: “conosco bene Tommaso perché abbiamo lavorato e navigato insieme per cinque anni: è un ottimo marinaio e una persona perbene”. Stesso pensiero anche per Carola Rackete: “entrambi hanno fatto il loro dovere e queste leggi sono inutili e pericolose perché minano la solidarietà marinara tra gli uomini, smontano un principio che per qualunque marinaio è sacro: prima si salva la gente in mare, poi a terra si trovano le soluzioni”. Il velista non si nasconde dietro un dito, anzi ci mette le faccia e parlando del problema dell’immigrazione rivela: “mi sembra evidente che se la gente è disposta a morire pur di scappare dalla Libia, rimandarli lì è un atteggiamento criminale”.

Giovanni Soldini: “blocco navale? E’ un’operazione pericolosa”

Il problema degli sbarchi e degli immigrati sulle coste italiane tiene banco dentro e fuori le aule del Parlamento Italiani da mesi. Si tratta di un problema serio e impellente, a cui bisognerà trovare quanto prima un rimedio. Tra le possibile soluzioni i politici hanno ipotizzato un possibile blocco navale. Si tratta di un’ipotesi su cui Giovanni Soldini si è espresso così: “mi sembra un’operazione pericolosa e senza senso, dove alla fine le responsabilità ricadono sui comandanti della Marina che sono uomini di mare molto preparati e sono sicuramente più pronti a salvare le persone che a ricacciarle in mare”. Secondo il grande velista bisogna affrontare il problema delle migrazioni con delle politiche europee: “bisogna che l’Europa gestisca questo fenomeno in maniera intelligente e razionale, quindi cambiare Dublino, e il parlamento europeo ha una proposta molto positiva in questo senso. Insomma gestire il problema, certo ci vorrebbero politici capaci”. Soldini parlando poi del soccorso in mare non ha dubbi: “sono un marinaio, se incontro persone che rischiano di affogare e ne sono in grado le salvo, poi ci penso”.



