Tutto sul marito di Simona Ventura, chi è Giovanni Terzi: la carriera e l’esperienza a Ballando con le Stelle

Da qualche anno il cuore di Simona Ventura batte per il marito Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, nonché vicedirettore del Corriere della Sera. Il suo nome si è guadagnato le luci dei riflettori in tv grazie alla recente esperienza a Ballando con le Stelle. Il marito di Simona Ventura ha partecipato ad una delle ultime edizione del talent di Milly Carlucci, ritagliandosi un ruolo da protagonista in pista da ballo e non. Proprio nel celebre programma di Raiuno, Giovanni Terzi si è aperto e raccontato, anche in merito alla grave malattia con cui deve fare i conti.

Giovanni Terzi: “Il carcere? Temevo di aver deluso papà”/ “Io e Simona Ventura legati dalla sincerità”

Si tratta di una malattia autoimmune che provoca infiammazioni muscolari e sulla pelle, ma che può colpire anche altri organi, come i polmoni e il cuore. Giovanni Terzi ha sempre affrontato questa battaglia con grande consapevolezza e realismo, ma anche con la voglia di non farsi abbattere. “Nella vita le prove arrivano, e bisogna saperle superare”, aveva commentato Simona Ventura in una intervista rilasciata a Oggi.

Simona Ventura: “Dopo Ballando le coppie si lasciano, io e Giovanni ci siamo sposati!”/ “Mia sorella Sara…”

Simona Ventura, la preoccupazione per la malattia di Giovanni Terzi e la voglia di restare uniti

Era il 2020 quando a Giovanni Terzi è stata diagnosticata questa malattia, che aveva anche sua madre. “Gli dissi che l’avremmo fermata e in effetti la malattia, anche se non può regredire, sta rallentando”, sottolinea Simona Ventura. In una intervista rilasciata di recente nel salotto di Verissimo, invece, parlando più che altro del loro rapporto aveva invece detto:

“Siamo vigili sui nostri ragazzi, ci appoggiamo a vicenda perché di cinque ragazzi che abbiamo ce n’è uno che ha più problemi di altri. Se possiamo darci una mano lo facciamo, questa è l’essenza di stare insieme”, le parole della presentatrice.

Chi è Giovanni Terzi? Marito di Simona Ventura, malattia e figli Ludovico e Giulio/ "Ho sperato di morire"