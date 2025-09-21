Giovanni Terzi è il marito della conduttrice tv Simona Ventura. I due si conoscono ormai da diversi anni ed andiamo a vedere meglio chi è.

Giovanni Terzi è il marito della conduttrice Simona Ventura, noto personaggio del mondo televisivo e donna che sarà ospite domenica 21 Settembre sul palco di Verissimo, programma storico Mediaset sotto la conduzione di Silvia Toffanin. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Giovanni Terzi.

Giovanni Terzi nasce a Milano il 26 Giugno 1964 ed è il figlio di Antonio Giovanni Battista terzi, per anni vicedirettore del Corriere della Sera e storico giornalista. Giovanni si laurea a Milano in architettura ma decide allo stesso tempo di seguire le orme del padre, diventando cosi un giornalista. Oltre a questo pratica il lavoro di docente universitario.

A inizio carriera Giovanni unisce le sue passioni e scrive per la rivista di Architettura L’Arca, programma che ha portato avanti dal 1992 fino al 1999. Successivamente ha collaborato con quotidiani come Libero, Il Giornale e poi Off ed è stato per diverso tempo nella giunta dell’amministrazione dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti. Negli anni ha diversi ruoli che lo vedono protagonista anche nel mondo della televisione.

Giovanni Terzi e il forte legame con Simona Ventura: le difficoltà nella malattia

Giovanni Terzi ha due matrimoni alle spalle, nel primo con la moglie Paola ha avuto il figlio Ludovico mentre nel secondo matrimonio ha sposato Silvia ed ha avuto il secondo figlio Giulio Antonio. In passato ha avuto una storia anche con Dalila Di Lazzaro ma da qualche anno è conosciuto per la storia e poi nel matrimonio con Simona Ventura ed i due sono molto legati.

Dopo una relazione i due si sono sposati e Simona Ventura si è raccontata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair ed ha parlato della loro grande storia: “Io e Giovanni ci siamo conosciuti sette anni fa e stiamo molto bene. Sono felice che lui mi abbia chiesto di sposarlo, in amore quando hai fallito una volta pensi che sia difficile recuperare”. Giovanni ha avuto diagnosticata una malattia autoimmune nel 2020 e più volte lui e Simona hanno detto di essersi fatto forza nei momenti di difficoltà.

Poi Simona Ventura ha proseguito ed ha raccontato come è stato il trovare la loro storia: “Avere sposato Giovanni è come aver messo in ordine tante cose. Prima di lui ero convinta che non ero più adatta alle relazioni, poi la vita mi ha messo davanti ad una sorpresa e le pedine sono poi state tutte al loro posto”.