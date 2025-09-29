Giovanni Terzi e Simona Ventura sono sempre più uniti e innamorati, anche se l'ultimo periodo non è stato facile per la coppia...

La vita privata di Simona Ventura ha trovato il suo equilibrio perfetto da quando nella sua vita è entrato lo scrittore e giornalista Giovanni Terzi. La coppia sta vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale, anche se l’ultimo periodo è stato caratterizzato da tensioni e timori, a causa di uno stalker che è stato finalmente denunciato. Simona Ventura e Giovanni Terzi vogliono riappropriarsi della propria vita, con serenità e senza compromessi. D’altronde la coppia ha le spalle larghe, anzi larghissime, ed è abituata a lottare.

Giovanni Terzi da anni fa i conti con una malattia che lo ha messo a dura prova, come ha raccontato in diverse interviste. “Dopo la diagnosi ho pianto molto, ho provato la disperazione assoluta, il 45 per cento dei miei polmoni era ormai compromesso”, il racconto di Giovanni. “In seguito si è fatta avanti la forza e affronto ogni giorno come un gendarme”, le sue parole.

Giovanni Terzi, la paura per la malattia e la plateale proposta di matrimonio a Simona Ventura in tv

La malattia autoimmune che ha colpito Giovanni Terzi, non ha impedito all’uomo di mettere tutta la sua energia nel rapporto con Simona Ventura. E in una delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle, lo scrittore si è guadagnato le luci dei riflettori con la proposta di matrimonio in diretta alla sua futura sposa. “Proprio in questo luogo volevo dire una cosa a Simona, la donna che mi ha cambiato la vita accogliendo tutti i miei difetti. Vuoi diventare mia moglie?”, la richiesta romantica e con inchino di Giovanni Terzi.

Dalla proposta al sì di Simona è passato pochissimo. E oggi, infatti, la Ventura e il suo compagno sono felicemente sposati. Un matrimonio che si è celebrato a luglio 2024, ma che i due avevano sfiorato negli anni precedenti, con continui rinvii legati anche alla pandemia covid 19.