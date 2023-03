Giovanni Terzi, come sta?/ La malattia degenerativa: dermatomiosite amiopatica

Giovanni Terzi: la malattia degenerativa e genetica

Giovanni Terzi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 2 marzo, di Oggi è un altro giorno insieme alla compagna Simona Ventura. Nel 2021 il giornalista ha rivelato di essere affetto dalla dermatomiosite amiopatica, una malattia degenerativa e genetica. I primi sintomi sono cominciati un anno prima: “Durante una passeggiata in montagna facevo fatica a respirare”.

Dopo una serie di analisi ha scoperto di avere una malattia, ereditata da sua madre: “Fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato a uccidere la respirazione e il mio polmone. I miei polmoni erano compromessi al 40%. La genesi è collegata alla dermatomiosite amiotopica, la stessa patologia che aveva mia madre, scomparsa in tre anni”, ha raccontato a Storie Italiane. Le medicine che prende per tenere sotto controllo la malattia, hanno portato altri problemi tra cui il diabete.

Giovanni Terzi: il sostegno di Simona Ventura

Giovanni Terzi ha rivelato che se la malattia dovesse peggiorare potrebbe aver bisogno in futuro di un trapianto di polmoni: “Con terapie sperimentali, insieme al cortisone e ad altre medicine, si cerca di fermare la progressione di questa malattia. L’alternativa è il trapianto dei polmoni, non voglio arrivare a quello”, ha detto a Storie Italiane su Rai 1. Il sostegno della compagna Simona Ventura è stato fondamentale per superare lo choc iniziale: “Ho affrontato tutto con Simon. Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”.

