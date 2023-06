Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura/ La malattia degenerativa: “Polmoni compromessi al 40%”

Giovanni Terzi, chi è il compagno di Simona Ventura

Simona Ventura sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° giugno, di Oggi è un altro giorno. La conduttrice è legata dal 2018 al giornalista Giovanni Terzi. “Se gli errori che ho fatto mi hanno portato in dote una persona come Simona li rifarei tutti. Noi due abbiamo una caratteristica molto simile: quando abbiamo avuto delle storie importanti ci abbiamo creduto. Lei ha amato tanto gli uomini prima di me e per me è molto importante, perché ritrovare una persona che ha ancora la capacità di amare è decisivo”, ha detto Terzi ospite della trasmissione BellaMa’, in onda su Rai 2.

Stando alle loro dichiarazioni, i due sono prossimi alle nozze. Il matrimonio è stato rimandato dallo scoppio della pandemia nel 2020: “La data l’abbiamo ma la custodiamo, perché quando si saprà capirete che è una data con un senso importante”.

Giovanni Terzi, la malattia degenerativa: dermatomiosite amiopatica

Nel 2021 il giornalista Giovanni Terzi ha rivelato di essere affetto dalla dermatomiosite amiopatica, una malattia degenerativa e genetica. I primi sintomi sono cominciati un anno prima, durante una passeggiata in montagna: “Fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato a uccidere la respirazione e il mio polmone. I miei polmoni erano compromessi al 40%. La genesi è collegata alla dermatomiosite amiotopica, la stessa patologia che aveva mia madre, scomparsa in tre anni”, ha raccontato a Storie Italiane. Le medicine che prende per tenere sotto controllo la malattia, hanno portato altri problemi tra cui il diabete. Se la malattia dovesse peggiorare il giornalista potrebbe aver bisogno di un trapianto di polmoni: “Non voglio arrivare a quello”.

