Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ “Ha unito tutti, come un collante”

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono legati dal 2018, poco dopo la fine della decennale relazione della conduttrice con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier. Qualche tempo Super Simo, sulle pagine del settimanale Chi, ha ricordato il primo incontro con il giornalista: “Sono andata a cena a casa di amici e c’era anche lui, che mi ha regalato il suo libro, me l’ha dedicato. Tornata a casa ho cominciato a pensare a quest’uomo con gli occhi così profondi […] alla fine ho chiamato la mia amica e le ho chiesto il suo numero di telefono, dicendole che avevo letto il libro, non era vero”. Da quel giorno non si sono più lasciati e sono pronti a sposarsi. Il matrimonio era già in programma per il 2020, ma è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. In una recente intervista Simona Ventura ha annunciato che sia sposeranno quando non sarà più obbligatorio indossare la mascherina.

NICCOLÒ E GIACOMO BETTARINI, CATERINA: FIGLI SIMONA VENTURA/ "Mamma determinata"

Giovanni Terzi e la famiglia allargata di Simona Ventura

Per Simona Ventura sarà il secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini, durato dal 1998 al 2008. Con l’ex calciatore, la conduttrice ha avuto due figli, Nicolò e Giacomo. Simona ha un’altra figlia, Caterina, presa in affidamento e poi adottata. Per Giovanni Terzi, invece, il matrimonio con Super Simo sarà il terzo. Il giornalista è stato già sposato due volte, con Paola e Silvia, entrambe lontane dal mondo dello spettacolo. Da queste relazioni sono nati i figli Lodovico e Giulio Antonio. In una recente intervista al settimanale Intimità, Simona Ventura ha ringraziato il compagno per averla aiutata a creare una grande famiglia allargata, con il suo ex marito Stefano Bettarini: “Ha un buonissimo rapporto con Stefano. Sono amici e questo mi fa molto piacere. Giovanni, d’altronde, è riuscito nell’intento di unirci tutti. E io ho sempre sognato di avere una famiglia unita, con tutti dentro, in una sorta di cerchio magico dell’affetto, quasi un clan con anche i miei genitori, mia sorella, i figli di Giovanni e le ex mogli. Giovanni ha davvero unito tutti, è stato un collante, una sorta di filo rosso che ha cucito e ricucito ogni rapporto”.

