Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ “Matrimonio? Ci sposeremo senza mascherine”

Giovanni Terzi dal 2018 è il compagno di Simona Ventura, questa sera a “Canzone segreta“. La prima foto di coppia, però, risale all’invio del 2019. Super Simo ha condiviso su Instagram la prima foto insieme: “A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto”. La conduttrice ha incontrato il giornalista, dopo la fine della lunga relazione con Gerò Carraro. Come Simona, anche Terzi ha tre figli. Dopo tre anni insieme, sembra che la coppia sia pronta a fare il grande passo: “Un anno di lockdown ha rafforzato ancora di più il mio rapporto con Giovanni. Siamo più uniti di prima e il sogno di sposarsi è più vivo che mai. Lo coroneremo non appena non servirà più portare le mascherine”, ha detto la conduttrice a Oggi. Nell’intervista si è anche prestato al gioco inaugurato a Sanremo 2021 da Fiorello, svelando come si chiamano nell’intimità: “Mi chiama Baby Mouse o Patatina. Io quasi sempre Amore o Patatino”.

Giovanni Terzi: la sua avventura con il Covid

A marzo Simona Ventura, Giovanni Terzi e la figlia Caterina hanno contratto il Coronavirus. La conduttrice lo ha scoperto poco prima di partire per Sanremo, dove avrebbe dovuto condurre una serata insieme a Fiorello e Amadeus. “È venerdì 6 marzo e questa maledetta pandemia è entrata nella nostra casa. Per un anno eravamo riusciti a tenere fuori dalle nostre mura questo dannato virus che ha trasfigurato la nostra quotidianità”, ha raccontato il giornalista su Elle. Poco dopo Giovanni Terzi inizia a manifestare dei sintomi: febbre mal di testa e dolori muscolari: “La mia preoccupazione è amplificata da due patologie che mi rendono un soggetto a rischio: ho una interstiziopatia polmonare di tipo genetico e sono diabetico”. Insieme a Caterina effettuano il tampone e scoprono di essere anche loro positivi. Fortunatamente nessuno di loro ha avuto sintomi gravi, ma la malattia e la quarantena hanno portato un grande insegnamento nella loro vita: “È migliorata la percezione di quanto ogni piccola cosa sia bellissima nella vita e che al vita deve essere vissuta in modo ancora più intenso”.

