Giovanni Terzi e Christian Di Lazzaro, ex compagno e figlio di Dalila/ Amori e dolori

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata piena di amori, alcuni famosi e altri meno. Da Robert De Niro a Richard Gere, dal tennista Yannick Noah ad Alain Delon. Alcuni si sono trasformati in verie e proprie storie mentre altri sono rimasti dei semplici flirt. Una vita sentimentale intensa quella di Dalila Di Lazzaro che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2017 ammise di non rinnegare nulla e di aver vissuto una vita intensa. “Mi sono divertita, nei locali ero elettrica, una ballerina, avevo l’ansia di non perdere tempo. Ora sono il contrario. C’è una mia parte spirituale sconosciuta, nove anni senza mai alzarsi dal letto ti cambiano lo sguardo sul mondo. L’ho vissuta, quella vita. Non rinnego nulla”. L’ultima storia nota dell’attrice resta quella con Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura, finita nel 2011. Da allora, della vita priva di Dalila Di Lazzaro non si sa più nulla. Rumors e indiscrezioni mai confermati e poco altro.

DALILA DI LAZZARO E LA MOGLIE DEL FIGLIO CHRISTIAN

Il dolore più grande della vita di Dalila Di Lazzaro è rappresentato dalla morte del figlio Christian, scomparso quando aveva 22 anni a causa di un incidente stradale. Christian nacque quando la Di Lazzaro aveva soli 15 anni. Un amore materno che ha accompagnato l’attrice per 22 anni permettendole di crescere con lui scoprendo la forma più sana e genuina di quel sentimento. Un tragico destino, però, ha messo fine a tutto. “Era bello, alto un metro e 90. Ho scritto una canzone dedicata a lui. Ho conservato una sua camicia chiusa nel cellophane, è incredibile la forza degli odori. Christian mi disegnava cuoricini ovunque: mi capita di rivederli, nella tazza del caffè, sui sassi del mare, riflessi in sala operatoria…”, raccontava nel 2017 al Corriere della Sera.



