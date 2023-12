GIOVANNI TERZI E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Eliminati… ma c’è un colpo di scena!

Ballando con le stelle 2023: Giovanni Terzi e Giada Lini non sono eliminati nella puntata del 9 dicembre

L’ottava puntata di Ballando con le stelle 2023 si è conclusa con un clamoroso colpo di scena finale: gli eliminati Giovanni Terzi e Giada Lini sono rientrati in gara grazie alla speciale facoltà dei ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Andando con ordine, sono finiti allo spareggio della puntata di questa sera Sara Croce con Luca Favilla da una parte e Giovanni Terzi con Giada Lini dall’altra. I giovani si sono esibiti in un Charleston sulle note di Farfalle di Sangiovanni mentre il giornalista e la sua maestra con una Bachata al ritmo di Obsesion degli Aventura.

Dopo le esibizioni la parola è passata al pubblico che ha deciso di salvare Sara Croce e Luca Favilla con il 66% di preferenze. E dunque sono stati eliminati Giovanni Terzi e Giada Lini avendo ottenuto solo il 34% di preferenze ma come suddetto Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno deciso di utilizzare il loro speciale salvataggio. La coppia dunque vola in semifinale a Ballando con le stelle 2023 ma sabato prossimo partirà con una penalità di 20 punti.

Giovanni Terzi e Giada Lini superano Simona Ventura e Samuel Peron nella classifica di puntata a Ballando con le Stelle 2023

Giovanni Terzi e Giada Lini sono una delle coppie rimaste in gara a Ballando con le Stelle 2023. Il compagno di Simona Ventura prosegue inarrestabile la sua corsa verso la finale del dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Durante l’ultima puntata il giornalista si è dovuto confrontare sulla pista da ballo con un Samba sulle note di “Medley Samba”. A giudicarlo la giuria al composto: da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli vota l’esibizione. L’esibizione non ha raccolto tantissimi voti, ma in suo soccorso è arriva Rossella Erra, la tribuna del popolo, che ha deciso di assegnarsi il tesoretto. Grazie ai punti del tesoretto la coppia ha scalato la classifica arrivando al secondo posto con 66 punti superando anche la coppia Simona Ventura e Samuel Peron fermi a 50 punti.

La scelta di Rossella Erra è stata molto apprezzata anche sui social da parte del pubblico. “D’accordissimo con il tesoretto a #GiovanniTerzi! Ora sì che gli ultimi posti in classifica rispecchiano davvero la realtà. #BallandoConLeStelle” – ha scritto un utente sulla piattaforma di X.

Giovanni Terzi e Giada Lini verso la finale di Ballando con Le Stelle 2023

Il percorso di Giovanni Terzi e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2023 prosegue alla grande. Durante l’ultima puntata la coppia ha scalato la classifica finale superando anche la compagna Simona Ventura. La finale del 23 dicembre si fa sempre più vicina e il giornalista e scrittore non ha alcuna voglia di mollare la presa! Durante il racconto settimanale con Milly Carlucci, il giornalista si è complimentato con la padrona di casa: “a me piace il racconto che facciamo qua, Non è mai…alcune cose che qualcuno dice e fa fatica a raccontare. C’è una tale disponibilità ed attenzione alla persona che qui me la sento di raccontare, altrove no. Qui lo vedono tutti, i tuoi figli, gli amici dei figli, io qui mi sento a casa”.

Infine Terzi è tornato sulla delicata esperienza in carcere confessando: “ho resistito perchè avevo dentro tanto amore. In quel momento mi sono aggrappato alla fede e c’è stato il cappellano del carcere che mi ha spronato a pensare a cosa vuol dire ascoltare. Quando tu parli, parli in mono, quando tu ascolti è in stereo, quindi molto meglio ascoltare”.











