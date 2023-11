GIOVANNI TERZI E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Mariotto e Lucarelli ancora spietati!

Tensione alle stelle con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli

Giovanni Terzi si esibisce assieme a Giada Lini nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023, nella speranza di far ricredere i giurati. Dopo la sua performance, tuttavia, il clima si accende. Guillermo Mariotto ride, Selvaggia Lucarelli è distratta secondo Giovanni Terzi. Scoppia così una piccola grande lite che evidenza una tensione e “vecchie” ruggini. “Non pensavo di essere Fred Astaire, però non pensavo di essere l’uomo invisibile. La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti di cui io credo di essere portatore, non c’era nemmeno l’attenzione a quello che accadeva”.

“Non ti presentare qui davanti rivendicando che tu sia portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita. Sei concorrente in un programma d’intrattenimento”, risponde seccata la Lucarelli che alle palette lo punisce con un 5. Mariotto gli dà 4, mentre Canino e Smith 6. 7 da parte di Zazzaroni. Il totale è di 28 punti, che diventano 18 per via della penalità.

Giovanni Terzi parte favorito contro Rosanna Lambertucci, ma lo scivolone in classifica può costargli caro

Giovanni Terzi e Giada Lini hanno fatto progressi enormi a Ballando con le Stelle 2023. La loro ultima esibizione ha convinto anche i giudici, che rispetto alle prime puntate sono stati più generosi. Alla fine però il marito di Simona Ventura è scivolato nei bassifondi della classifica e questa sera deve giocarsi la permanenza a Ballando con le Stelle 2023 contro Rosanna Lambertucci. Oggettivamente, giudicando quanto visto in pista da ballo in queste prime settimane, la coppia formata da Giovanni Terzi e Giada Lini parte favorita.

Attenzione però all’esito del televoto, che può regalare grandi sorprese in questo senso. La ‘battaglia’ si preannuncia comunque equilibrata e di sicuro un concorrente tenace come Giovanni Terzi non si lascia intimorire facilmente. Tenacia che il marito di Simona Ventura ha espresso meravigliosamente la scorsa settimana, quando ha risposto coi fatti alle critiche di Mariotto che lo trovava noioso.

La malattia non frena l’avventura di Giovanni Terzi a Ballando con le stelle, ma tutto è più difficile

La storia di Giovanni Terzi, infatti, è tutt’altro che noiosa. La quotidianità dello scrittore, a suo malgrado, è diventata piuttosto movimentata da quando – tempo fa – ha scoperto di essere colpito dalla stessa malattia che si è portata via la madre. Una malattia che impatta sulla salute dei polmoni e che rende la danza molto più difficile. “Mi hanno trovato una malattia rara, che non può migliorare ma può fermarsi. Ho avuto paura, e mi sono chiesto: ‘ma perché proprio adesso che sono innamorato, i figli stanno bene?’”, le parole di Giovanni Terzi.

Una malattia che il marito di Simona Ventura ‘nasconde’ con grande eleganza e disinvoltura, nonostante la paura di tanto in tanto bussi alla sua porta. “Se io starò così male, preferisco allontanarmi. Lei mi ha risposto‘noi siamo uno’. Questa cosa mi ha dato un orizzonte”, ha confessato emozionato l’aspirante ballerino durante la sua partecipazione al talent di Milly Carlucci.











