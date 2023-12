GIOVANNI TERZI E GIADA LINI FINALISTI A BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Guillermo Mariotto: “Non meritavi la fin

Ballando con le stelle 2023, Guillermo Mariotto stronca Giovanni Terzi: “Al tuo posto doveva esserci Carlotta Mantovan”

Nella finale di Ballando con le stelle 2023 di questa sera il valzer di Giovanni Terzi e Giada Lini non ha convinto la giuria ma il più duro e cinico nei suoi confronti, com’era prevedibile, è stato Guillermo Mariotto. Per lo stilista venezuelano il futuro marito di Simona Ventura non merita di essere tra i finalisti: “Non meritavi la finale” E poi ha anche aggiunto che al suo posto avrebbe dovuto esserci Carlotta Mantovan, in coppia con Moreno Porcu, eliminati ingiustamente nelle scorse puntate.

Giovanni Terzi e Giada Lini alla finale di Ballando con le stelle 2023 non hanno convinto neanche gli altri giurati. Fabio Canino ha fatto notare come il loro valzer fosse molto basilare e semplice e assolutamente non da finale, Selvaggia Lucarelli ha ammesso sarcastica: “Sei entrato come fidanzato di Simona Ventura ed esci come futuro marito di Simona Ventura” Alla fine la coppia ha totalizzato solo 29 punti.

Da sfavorito a finalista, la “rivincita” di Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023: il futuro marito di Simona Ventura ancora in pista!

Assieme alla sua coach Giada Lini, Giovanni Terzi è riuscito a compiere un mezzo miracolo: arpionare la finale di Ballando con le Stelle 2023. Infatti, essere ufficialmente tra i finalisti di quest’edizione è certamente un grande traguardo per il compagno e futuro marito di Simona Ventura, che alla vigilia del programma era considerato uno degli “anelli deboli” del cast.

Eppure, tra luci e ombre, alti e bassi, Giovanni Terzi è riuscito a conquistare la tanto ambita finale di Ballando con le Stelle 2023. Una puntata a cui, molto probabilmente, Giovanni credeva di assistere da spettatore. Non sarà così, invece, perché Terzi è in finale e ora ha intenzione di giocarsi tutte le sue carte. Il sogno è di sfidare la sua Simona, alla quale però sembra augura il meglio: “Voglio che vinca lei”.

Grande curiosità di capire con quale coreografia scenderanno in pista Giada e Giovanni questa sera, sabato 23 dicembre, per la finale di Ballando con le Stelle 2023. Terzi, di certo, ha dovuto fare i conti con una qualificazione inaspettata. Infatti, come ha ammesso nei giorni scorsi, non credeva di potercela fare. “Non avrei mai creduto di poter arrivare in finale. Per me è una vittoria”, l’ammissione del giornalista, che durante il talent ha anche raccontato della sua malattia.

Un tema che lo aveva portato a scontrarsi anche con il giurato Guillermo Mariotto, che si diceva annoiato dalla testimonianza di Terzi. “Mariotto particolarmente sgradevole, è stato inutile al contrario di Selvaggia che non mi è mai andata profondamente contro…”, la constatazione di Giovanni Terzi dopo la semifinale.











