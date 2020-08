Giovanni Terzi e Simona Ventura/ Intervista speciale, lui: “Emozionato perché…”

Grande occasione oggi per Giovanni Terzi e Simona Ventura che torneranno in coppia in tv (e non solo) per un’intervista che sicuramente irretirà i loro fan. Ad annunciare la novità sono stati i diretti interessati che sui social hanno annunciato l’arrivo di questa speciale intervista che proprio Giovanni Terzi farà alla sua promessa sposa Simona Ventura e chissà che qualche novità (magari proprio la data delle nozze) non venga a galla dando vita al gossip dell’estate e il via libera ai paparazzi a caccia del miglior posto per rubare qualche scatto durante la cerimonia. Giovanni Terzi tiene la bocca ben cucita su quello che vedremo e sentiremo ma sui social ha scritto poco fa: “Stanotte non ho dormito … l’idea di intervistare oggi il mio amore @simonaventura mi emoziona …Vi aspettiamo e alle 17,40 su @rai1 a @vitaindiretta”.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI SPOSI A RIMINI?

Proprio nei giorni scorsi Simona Ventura non ha fatto altro che confermare il suo grande amore per Giovanni Terzi ammettendo anche che la quarantena non ha fatto altro che aiutarli a consolidare questo rapporto per via di una convivenza forzata che ha messo insieme la loro famiglia allargata. In particolare, in un’intervista a Chi ha spiegato: “Dopo un anno e mezzo, abbiamo capito che i tempi sono maturi. Io e Giovanni ci sposeremo. Se non ci fosse stato il lockdown, l’avremmo già fatto”. In molti sono pronti a scommettere che i due potrebbero convolare a nozze proprio in questi giorni a Rimini, sarà vero?

Ecco il post pubblicato da Giovanni Terzi poco fa sui social:





