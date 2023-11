Giovanni Terzi furioso con la giuria di Ballando: “Parlavo della malattia e voi ridevate”/ Lucarelli sbotta!

Giovanni Terzi attacca la giuria a Ballando con le stelle 2023: “Io parlo di cose importanti e voi fare i risolini!”

Quarta puntata di Ballando con le stelle 2023 ricca di polemiche su Rai Uno. Dopo le accuse di Rosanna Lambertucci, la giuria fa i conti con quelle di Giovanni Terzi. Dopo l’esibizione in pista, il giornalista affronta i giurati dicendosi risentito per un atteggiamento notato mentre la scorsa settimana andava in onda il filmato in cui parlava della sua malattia.

“Non pensavo di essere Fred Astaire, però non pensavo di essere l’uomo invisibile. – esordisce Terzi, che poi attacca – La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti di cui io credo di essere portatore, non c’era nemmeno l’attenzione a quello che accadeva. Io non accetto che ci siano risolini o che non ci sia attenzione ai messaggi importanti“.

Selvaggia Lucarelli replica a Giovanni Terzi: “Qui siamo in un programma di intrattenimento!”

Selvaggia Lucarelli non ci sta di fronte a queste accuse e replica a tono: “Io neppure capisco di cosa stai parlando! – e continua – Non ti presentare qui davanti rivendicando che tu sia portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita. Sei concorrente in un programma d’intrattenimento, siamo a Ballando con le stelle!” Terzi però ribadisce il motivo del suo sfogo: “Se io vedo una giuria disattenta di fronte ad un messaggio del genere, con dei dottori che parlano di ricerca, permettimi di dire che mi dispiace.” A chiudere è Canino: “L’importante è che il messaggio arrivi a casa non a noi della giuria, che vediamo tutti i filmati prima della puntata!”

