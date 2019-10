Giovanni Terzi “geloso” di Vittorio Sgarbi/ “Mi ero avvicinato a Simona Ventura e…”

Giovanni Terzi geloso di Vittorio Sgarbi? Forse non avrà niente da invidiare a nessuno ma sicuramente, come si suol dire, è meglio tenersi strette le sue cose, soprattutto quando la “cosa” in questione è Simona Ventura, la donna della sua vita. Non è successo niente di grave perché in realtà si tratta di un divertente siparietto social in cui i protagonisti sono proprio Super Simo, il compagno Giovanni Terzi e Vittorio Sgarbi. I tre si sono ritrovati insieme nei corridoi del Teatro dal Verme di Milano, almeno secondo quanto scrive lo stesso critico, ed è stato allora che quest’ultimo si è avvicinato all’amica e collega Simona Ventura e Giovanni Terzi è subito arrivato per dividere i due stringendo da dietro la sua compagna, come si può ben vedere dallo scatto che proprio Sgarbi ha pubblicato sul suo profilo social.

GIOVANNI TERZI “GELOSO” DI VITTORIO SGARBI PER LA SUA SIMONA VENTURA

La foto ha fatto già il giro del web e ha fatto divertire i fan di Vittorio Sgarbi che hanno subito commentato divertiti il siparietto. Alcuni hanno fatto notare come Giovanni Terzi abbia fatto bene a mettersi in allerta in visto di Sgarbi, almeno per quello che sappiamo di lui e delle centinaia di donne che lui stesso ha riferito di aver frequentato o portato a letto. Dall’altra parte c’è chi lascia stare il siparietto divertente e punta tutto sulla foto di Simona Ventura che appare ben diversa da come appare in tv o nelle sue foto sui social. Alcuni la trovano molto invecchiata, altri pensano che sia vittima di un altro ritocchino andato male “Grande Vittorio! Ma quanto è invecchiata la Ventura?” e ancora “più che tirarsi si infilano un sacco di botullino. C’è chi si rifà ma di rifà bene, coma la Jolie per esempio ma c’è ne sono tante altre”. La conduttrice risponderà alle critiche?

