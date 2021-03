Giovanni Terzi ha il Covid/ “Ho malattia polmonare seria, Simona Ventura? Disperata”

Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura, è intervenuto oggi alla trasmissione Storie Italiane per parlare della situazione della compagna rispetto al Covid e della sua. Il giornalista, infatti, con un post social aveva annunciato di essere risultato anche lui positivo al Covid. “Simona sta bene, abbiamo qualche piccolo sintomo ma sono sintomi abbastanza gestibili come senso di influenza, perdita del gusto e dell’olfatto, tutto nella norma”, ha rivelato.

Terzi è positivo ed ha ammesso: “Incrociamo le dita e pensiamo a chi è stato peggio durante questo Covid”, ha aggiunto. Rispetto a Simona Ventura ed alla mancata partecipazione a Sanremo 2021 nell’ultima serata, Giovanni Terzi ha aggiunto: “Simona era davvero disperata perchè la notizia del molecolare è arrivata dopo il collegamento con te (Eleonora Daniele, ndr) e lo ha subito dovuto comunicare. Le è dispiaciuto tantissimo, ne usciremo più forti di prima”.

GIOVANNI TERZI POSITIVO AL COVID: COME STA SIMONA VENTURA

Giovanni Terzi colpito dal Covid insieme alla compagna Simona Ventura ha parlato dei sintomi ammettendo a Storie Italiane: “Questi sono quelli più gestibili, la febbre alta non è comparsa, problemi polmonari non ci sono. Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perchè la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”. Il giornalista ha voluto riservare parole di riconoscenza al nostro servizio sanitario: “Più vado avanti e più mi rendo conto che abbiamo un sistema sanitario e medici straordinari”.

Il suo messaggio e quello della compagna Simona Ventura è stato quello di non abbassare la guardia. “Noi per ora siamo privilegiati, questa è una malattia subdola. Non siamo proprio asintomatici ma rispetto ai sintomi devastanti siamo fortunati”. La sua prima preoccupazione quando ha saputo della positività di Simona Ventura? “Ho sperato che non stia male perchè questo fa paura”. I figli sono tutti negativi tranne Caterina, la più piccola. “Giacomo è rinchiuso nella stanza e lui poveretto è in camera che aspetta di fare la quarantena”, ha aggiunto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA