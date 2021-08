Giovanni Terzi “Ho una malattia che sta uccidendo i miei polmoni”/ “Covid? Fatale”

La disputa sul vaccino non accenna a fermarsi e coinvolge sempre più volti del mondo dello spettacolo. L’ultimo ad esporsi è Giovanni Terzi, noto giornalista nonché compagno di Simona Ventura, che ha deciso di pubblicare un video in cui parla della malattia polmonare di cui è affetto, esortando tutti a vaccinarsi per preservare chi, come lui, è un soggetto più a rischio. “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni.” ha dunque esordito Terzi. Spiegando poi che “Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare”.

Per chi è affetto da una simile patologia, contrarre il Covid potrebbe infatti essere devastante: “Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. – ha tuonato il giornalista, aggiungendo – Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare.”

Giovanni Terzi e la malattia polmonare: “È molto seria”

Va ricordato che Giovanni Terzi ha già contratto il Covid, così come la sua compagna Simona Ventura. A marzo i due hanno annunciato di aver contratto il virus ma di avere accusato sintomi non forti, seppur presenti. In un collegamento con Storie Italiane, Terzi aveva dunque parlato della sua patologia, spiegando: “Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”. Di fronte al pericolo di poter nuovamente contrarre il virus, il giornalista ha dunque deciso di metterci la faccia, spiegando come per lui, e chi come lui, una cosa simile potrebbe essere fatale.

