Simona Ventura: “Ho realizzato più di quello che sognavo da bambina…”

La proposta di nozze a Ballando con le stelle è stata forse uno dei momenti più toccanti e romantici non solo del format di Milly Carlucci ma della televisione italiana in generale. Giovanni Terzi e Simona Ventura sono ormai da tempo marito e moglie ma in realtà, già da prima, si erano scelti per la vita dopo aver unito i reciproci percorsi di vita partendo dalla sincerità, la trasparenza. Aspetti confermati dalle parole di entrambi in un’intervista recente a Domenica In e riproposta oggi da ‘Il meglio di…’.

La prima a prendere la parola nel salotto di Mara Venier è Simona Ventura; la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime pensando a quanto l’esperienza, oltre al ruolo di suo marito Giovanni Terzi, sia stata in qualche modo terapeutica. “Ce l’ho fatta, sono sopravvissuta a tante cose, oggi sono una donna risolta; ho avuto tante fortune e rivedendo il mio percorso mi rendo conto di aver avuto molto di più di quello che sognavo da bambina”.

Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura a Domenica In: “Il segreto del nostro amore…”

Un’esperienza, quella a Ballando con le stelle, che ha aiutato anche Giovanni Terzi a raccontarsi nel merito delle ombre del passato che è riuscito a cancellare con la forza della luce, ancora, della verità. “Mi ricordo di quando ho parlato della vicenda dell’arresto. L’autrice mi chiese: ‘Ma tu se rivedi quel ragazzo in carcere a 29 anni, cosa pensi’. Lì sono esploso in un piano pazzesco come se avessi rivisto proprio quel ragazzo che aveva paura di aver deluso suo padre. Questa cosa mi ha molto colpito”.

Colpiscono poi le immancabili parole al miele di Giovanni Terzi per sua moglie Simona Ventura: “Uno dei segreti del nostro amore è forse proprio la sincerità; ci siamo presentati per quello che siamo e questa cosa ci ha unito, cementato”. Non manca ovviamente l’eco della conduttrice che conferma come dal primo momento abbiano deciso di condividere soprattutto i momenti difficili della loro vita prima ancora delle gioie.