Giovanni Terzi, malattia ai polmoni: “Non posso guarire”/ “Ha ucciso mia madre”

Solo pochi giorni fa, in un video pubblicato su Instagram, Giovanni Terzi raccontava della sua malattia ai polmoni. In quell’occasione, il giornalista e compagno di Simona Ventura svelava di essere in cura da un anno per curare una malattia ai polmoni genetica che lo aveva portato al -40% di capacità polmonare. Di questa malattia Terzi è tornato a parlarne attraverso le pagine del settimanale DiPiù, rivelando che il suo nome è dermatomiosite amiopatica.

“Ho scoperto di avere questa malattia l’anno scorso in Valle d’Aosta: durante una passeggiata in montagna mi sono trovato completamente senza fiato.” ha raccontato il giornalista. Da lì una serie di controlli e poi la scoperta: “È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro.” ha ammesso.

Giovanni Terzi: “La mia malattia? L’unica soluzione è un trapianto”

La malattia che sta affrontando Giovanni Terzi è la stessa che ha ucciso sua madre Lucia. Una consapevolezza dura che il giornalista affronta e combatte anche grazie all’aiuto dei suoi affetti: “La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere”, ha infatti dichiarato.

Al momento Terzi ha rivelato di essere in cura con una terapia sperimentale a base di cortisone e anticorpi monoclonali, presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Se la malattia dovesse però peggiorare, l’unica soluzione sarà un trapianto ai polmoni: “La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei.”, ha concluso il giornalista.

