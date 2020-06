Giovanni Terzi, Niccolò e Giacomo Bettarini/ Con Simona Ventura prove di famiglia

Pubblicità

Giovanni Terzi è il pilastro della vita di Simona Ventura: i due fidanzati hanno dovuto rinviare le nozze all’anno prossimo, ma si amano ancora più di prima. Niente crisi, niente rottura: chi ha pensato che il rinvio della cerimonia fosse legato a delle nubi nella coppia, si sbaglia. “Giovanni e io ci sposeremo”, ha detto la conduttrice a Novella 2000 di recente, “da dicembre in poi ogni momento sarà quello giusto”. I due vivono ormai in simbiosi e non solo dal punto di vista della gestione quotidiana della loro famigliola. Anche per quanto riguarda il lavoro hanno trovato un’intesa senza pari. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Simona Ventura sarà invece una delle protagoniste che vedremo a Non mollare mai – Storie Tricolore, in onda nel prime-time di Rai 1. “Noi siamo uno. La nostra è una famiglia“, ha dichiarato ancora la Ventura parlando della sua relazione con Terzi, “questa quarantena credo sia stata un po’ la cartina di tornasole dei rapporti, delle relazioni. Mi sa che molti avvocati divorzisti si stanno fregando le mani aspettando nuovi clienti ma con noi resteranno delusi e non solo perchè non siamo ancora formalmente sposati. In questo periodo abbiamo scoperto delle cose che ci hanno unito ancora di più”. Nel periodo della quarantena, Super Simo e Terzi sono riusciti a ragionare molto sui progetti futuri. “Abbiamo elaborato e sviluppato un sacco di idee”, rivela, “ho bisogno di Giovanni perchè è una persona molto protettiva e molto tranquilla. Ci diamo forza a vicenda”.

Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura: lontano dai social e…

Niccolò Bettarini continua ad allenarsi senza sosta e a quanto pare sta il più possibile lontano dai social. L’ultimo video, pubblicato a metà del mese scorso, lo vede infatti durante una sessione di allenamento. Un po’ di barba sul volto e l’ennesima trasformazione per il figlio di Stefano Bettarini, come dimostra anche uno scatto del passato pubblicato su Instagram un po’ di tempo fa. Nella foto, un giovanissimo Niccolò sorride con mamma, papà e il fratello Giacomo. “Non servono tante parole, ci sei stata sempre“, dice rivolgendosi alla madre, “ti voglio bene mamma e sarò sempre al tuo fianco”. Clicca qui per guardare la foto di Niccolò Bettarini. Anche Giacomo ha subito la stessa trasformazione negli anni e a sua volta ha scelto di pubblicare uno scatto del passato in occasione del compleanno della madre, avvenuto lo scorso 1 aprile. “Oggi compie gli anni la donna più importante della mia vita”, scrive, “non potrei essere più orgoglioso di qualcos’altro se non per il fatto di avere te come madre e la ragione per cui io posso permettermi di raggiungere i miei obiettivi, è solamente grazie al mazzo che tu ogni giorno ti fai appena ti alzi”. Clicca qui per guardare la foto di Giacomo Bettarini.

