Giovanni Terzi, video dedica a Simona Ventura/ “Concentrato di amore per la vita”

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono una delle coppie dell’estate 2020. Il loro matrimonio è tra gli eventi più attesi del prossimo anno, ma intanto i due “piccioncini” si stanno godendo questa caldissima estate condividendo foto e video dei loro momenti trascorsi insieme. In queste ore il giornalista e scrittore ha postato un video su Instagram in cui si vede la conduttrice ballare in un completo bianco. SuperSimo è apparsa in grandissima forma, sorridente e sempre pronta a mettersi in gioco con leggerezza e spontaneità. Un lato del suo carattere che ha conquistato il cuore del giornalista che ha accompagnato il video con una vera e proprio dedica d’amore alla sua futura moglie: “Simona un concentrato di energia, dolcezza, simpatia e amore per la vita @simonaventura ti amo” con tanto di emoticon a forma di cuore e una serie di hashtag #preparandosi per la cena #life #tag#musica #ballo #summer2020 #noiuno. Il video, manco a dirlo, ha conquistato l’approvazione dei fan che hanno commentato scrivendo: “sempre energia positiva e voglia di vivere” riferendo alla Ventura, mentre c’è anche chi ha sottolineato “siete voi uomini che fate una donna, se una donna è felice vuol dire che ha a che fare con un grande uomo, quale sei… Siete bellissimi insieme”. Ma non finisce qui, visto che tra i tanti commenti c’è anche rivolgendosi alla Ventura scrive: “la genuinità” e “grandissima una di noi” e “un caro saluto ad entrambi ed un mio personale abbraccio a Simona, mia coetanea”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura: matrimonio e vacanze

Tra un video e l’altro Giovanni Terzi e Simona Ventura stanno organizzando anche il matrimonio. Proprio la conduttrice dalle pagine de Il Corriere della Romagna (data 2 agosto 2020) ha rivelato la possibile location delle nozze: “Rimini dico solo che potrebbe essere una location in cui celebrare la nostra festa di nozze, ma non aggiungo altro. Anche perché è tutto posticipato a quando potremo festeggiare senza mascherine. Ora ci godiamo una città bellissima, che è cambiata totalmente grazie alle persone che la guidano. Andrea Gnassi è un esempio per tutti i sindaci d’Italia. E lo dico al di là di ogni colore politico, io appoggio le persone meritevoli, tra cui anche il presidente Bonaccini, a prescindere dal partito di cui fanno parte”. Non è ancora deciso, ma la bellissima “Rimini Rimini” potrebbe far da cornice alle nozze della conduttrice e del giornalista. Per il momento la coppia, dopo qualche giorno di relax in Sardegna, ha deciso di proseguire le vacanze estive proprio nella Romagna: “ha sempre fatto parte del mio Dna. Tutte le estati venivo in vacanza in riviera, a Riccione, insieme a mia mamma. Passavamo tre mesi all’hotel Carlton, ed era bellissimo. E sono felice perché ho l’impressione che quei sapori, quei colori e quell’atmosfera della riviera romagnola di un tempo stiano tornando”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio) in data: 1 Ago 2020 alle ore 10:57 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA